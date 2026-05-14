Εργασίες συντήρησης από αύριο στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης – Σε ποιο σημείο

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες:

  1. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, από τις 6:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης πρασίνου (κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης και διαμόρφωση θάμνων) στο έρεισμα κατά μήκος της εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο της λαχαναγοράς (Κ16, Χ.Θ. 0+000) έως και την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής (Κ5, Χ.Θ. 8+600), με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εν λόγω εργασίες είναι κινητά και ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων θα είναι σχετικά μικρός.
  2. Το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, κατά τις ώρες 07.00-14.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη Γέφυρα Σταυρούπολης (Χ.Θ. 7+000) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αποκλείεται εναλλάξ μία μόνο εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

