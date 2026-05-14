Ιωάννινα: Συνελήφθη 35χρονος μετά από καταδίωξη – Εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του 167 κιλά κάνναβης

Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, ύστερα από καταδίωξη που εξελίχθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν κοντά στη διασταύρωση της Εξοχής, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν Ι.Χ. αυτοκίνητο με πλαστές ουκρανικές πινακίδες. Ο 35χρονος οδηγός, αλβανικής υπηκοότητας, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενος ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ακολούθησε καταδίωξη περίπου μισής ώρας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έφτασε μέχρι την περιοχή του Πάπιγκου, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον οδηγό.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμαρίων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

