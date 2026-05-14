Μαχητικός ο Άρης, αλλά ηττήθηκε από την AEK – Δείτε βίντεο

Για την προημιτελική φάση των playoffs της GBL η “Ένωση” προστάτεψε την έδρα της, κερδίζοντας τους Θεσσαλονικείς με 87-81, παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στους τέσσερις του πρωταθλήματος.

Για την ΑΕΚ ο Λούκας Λεκακίτσιους σκόραρε 16 πόντους, ο Γκρεγκ Μπράουν πρόσθεσε 15, ενώ οι Φρανκ Μπάρτλεϊ (11π.) και Τζέιμς Νάναλι (13π.) βοήθησαν στο τέλος να πάρει τη νίκη η ομάδα τους.

Για τον Άρη ο Αμίρ Νουά ήταν καταπληκτικός με 31 πόντους, ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ σκόραρε 11, όμως δεν υπήρχαν βοήθειες από τους συμπαίκτες τους.

Πολύ ανταγωνιστικό ήταν το πρώτο μέρος ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την ΑΕΚ να έχει μία ελαφριά υπεροχή, όμως ο Άρης προσπάθησε να μείνει ανταγωνιστικός. Ο Μπράουν ήταν εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του παρκέ για την ΑΕΚ, με τον Μπάρτλεϊ να δείχνει αρκετά ζεστός στα σουτ μέσης απόστασης. Για τους “κίτρινους” ο Νουά ήταν ο παίκτης, που κουβαλούσε στο σκοράρισμα, ενώ σε καλή μέρα ήταν και ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ.

Το 17-17 έδειχνε απόλυτη ισορροπία, όμως όσο περνούσε η ώρα η ‘Ένωση” ανέβασε την απόδοσή της και έδειχνε πως διέθετε περισσότερες λύσεις. Ο Λεκαβίτσιους βρήκε το χέρι του, το ίδιο και ο Νάναλι, όμως ο Τζόουνς στην περιφέρεια και ο Φόρεστερ από τη ρακέτα, έκαναν “ζημιά” στην ΑΕΚ. Ο Μήτρου Λονγκ με τρίποντο buzzer beater, έγραψε το 46-40, ύστερα από 20 λεπτά παιχνιδιού.

Στην τρίτη περίοδο η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έπαιξε αποτελεσματική άμυνα, είχε παθητικό μόλις 14 πόντων, αποδεικνύοντας πως όταν η ΑΕΚ είναι συγκεντρωμένη στα μετόπισθεν, τότε γίνεται απειλή για πολλές ομάδες. Ο Άρης είχε απωλέσει την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση, ο Μπράις Τζόουνς δεν βοήθησε σε μεγάλο βαθμό και το 66-54, έδινε ένα ισχυρό μαξιλαράκι ασφαλείας στους γηπεδούχους.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν ενέργεια, έβαλαν μεγάλα σουτ και εκμεταλλεύτηκαν την χαλάρωση των “κιτρινόμαυρων”. O Νουά μαζί με τον Μήτρου Λονγκ και τον Κουλμπόκα έβαλαν δύσκολα στην ΑΕΚ και το 79-76, έκανε το παιχνίδι ντέρμπι προς το τέλος του. Βέβαια ο Λεκαβίτσιους με δύο εύστοχες βολές έγραψε το 81-76, όμως ο Νουά με γκολ φάουλ, μείωσε τη διαφορά στους δύο πόντους. Τελικά η ΑΕΚ προστάτεψε την υπέρ της διαφορά, οι Νάναλι και Γκρέι πέτυχαν διαδοχικά καρφώματα και το τελικό 87-81, έδωσε το ροζ φύλλο αγώνα στο σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 46-40, 66-54, 87-81

