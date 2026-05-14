Χριστίνα Κοντοβά για τη μητρότητα: Κάποια στιγμή έχασα τη θηλυκότητά μου

THESTIVAL TEAM

Τη θηλυκότητά της ένιωσε να χάνει η Χριστίνα Κοντοβά από τη στιγμή που έγινε η μητέρα. Η σχεδιάστρια μόδας υιοθέτησε την κόρη της πριν από μερικά χρόνια από την Ουγκάντα. Όπως εξήγησε, αν και αισθανόταν αρχικά τύψεις για κάποιες επιλογές, κατέληξε στην απόφαση να δείχνει στο παιδί της τον πραγματικό της εαυτό.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου, η Χριστίνα Κοντοβά κατέθεσε τη δική της εμπειρία από τη μητρότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχασα κάποια στιγμή τη θηλυκότητά μου. Ταξίδευα πάρα πολύ, έβγαινα και κάποια στιγμή το έχασα και λέω: Όχι, θέλω να δει αυτό που είμαι. Με τύψεις μπορώ να ταξιδέψω, να την αφήσω πίσω, αλλά μετά είπα πως μπορεί να δει πως είμαστε μόνες μας στο σπίτι, αλλά μπορεί μια γυναίκα να έχει οικογένεια, να ταξιδεύει, να βγαίνει».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η σχεδιάστρια μόδας τόνισε ότι λαμβάνει πολλά μηνύματα από ανθρώπους που θέλουν ακολουθήσουν τον δρόμο της υιοθεσίας της, αλλά και παιδιά που έχουν υιοθετηθεί. Αυτό την ωθεί να συνεχίσει να μιλάει δημόσια για την υιοθεσία της κόρης της.

«Παίρνω πολλά μηνύματα από κόσμο που θέλει να υιοθετήσει αλλά και από υιοθετημένα παιδιά. Από γυναίκες που μου στέλνουν φωτογραφίες με το παιδί τους και μου λένε πως υιοθέτησαν μετά τη δική μου ιστορία. Μετά λες “θα το λέω άλλες χίλιες φορές”, αν είναι κάτι να βγαίνει», σημείωσε.

