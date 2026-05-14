Λίβανος: Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι στόχευσε στρατιώτες στο βόρειο Ισραήλ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι χρησιμοποίησε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος για να επιτεθεί σε Ισραηλινούς στρατιώτες στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Το φιλοϊρανικό κίνημα κάνει την ανακοίνωση ενώ Ισραηλινοί και Λιβανέζοι επανέλαβαν τις συνομιλίες τους σήμερα στην Ουάσινγκτον, λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχειρίας.

Σε ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι “στοχοποίησε μια συγκέντρωση στρατιωτών του εχθρικού ισραηλινού στρατού στην περιοχή Ρος Χανίκρα” με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει το μεσημέρι ότι μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ προκάλεσε τον τραυματισμό αμάχων στο βόρειο Ισραήλ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI από την πλευρά του μετέδωσε ότι ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα διεξήχθησαν στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο.

Παρά την εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ που ισχύει από τις 17 Απριλίου, ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 ανθρώπους στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει των στοιχείων του υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

