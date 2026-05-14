ΠΑΟΚ: Τίμησε αστυνομικούς που έσωσαν από τη φωτιά μία μητέρα και τα παιδιά της

Σε μια όμορφη κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καθώς τίμησε τους αστυνομικούς που έδειξαν αυταπάρνηση και ψυχραιμία, γλιτώνοντας από τη φωτιά μια μητέρα και τα παιδιά της.

Οι άνθρωποι της ασπρόμαυρης ΠΑΕ υποδέχθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας τους αστυνομικούς και τους τίμησαν για αυτό που έκαναν, με τη σχετική ανάρτηση στα social media να αναφέρει τα εξής…

«Ο ΠΑΟΚ τίμησε στην Τούμπα τους αστυνομικούς του Α.Τ. Ωραιοκάστρου που επέδειξαν αυταπάρνηση και ψυχραιμία, απεγκλωβίζοντας με ασφάλεια μία 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της, όταν ξέσπασε φωτιά στο δώμα που διέμεναν, στο Ωραιόκαστρο.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβασή τους αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ενώ η φωτιά κατασβέστηκε αργότερα από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές».

Αστυνομικοί ΠΑΟΚ

