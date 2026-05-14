Λατινοπούλου: Γιατί να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος την προπαγάνδα των ΛΟΑΤΚΙ στη Eurovision;

Τα πυρά της προς τον διαγωνισμό της Eurovision στρέφει η ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος “Φωνή Λογικής”, Αφροδίτη Λατινοπούλου, με την ίδια να υποστηρίζει πως “έχει προ πολλού απωλέσει τον χαρακτήρα ενός αυθεντικού μουσικού θεσμού και έχει μετατραπεί σε μία εμποροπανήγυρη πολιτικής ορθότητας”.

Στη δήλωσή της η ευρωβουλευτής τονίζει πως σήμερα στη Eurovision “ολοένα και περισσότερο κυριαρχούν γραφικές εικόνες, προκλητικές παρουσίες και μία διαρκής προσπάθεια επιβολής της γνωστής woke ατζέντας και του ακραίου δικαιωματισμού”.

“Η «ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ» καταδικάζει όχι τον ίδιο τον θεσμό της Eurovision και την ιστορία του, αλλά τη συστηματική χρησιμοποίησή του ως εργαλείου πολιτιστικής προπαγάνδας, προκειμένου να περάσουν στις κοινωνίες πρότυπα και αντιλήψεις που παρουσιάζονται ως δήθεν πρόοδος και “ελευθερία έκφρασης”, ενώ στην πραγματικότητα επιχειρούν να επιβάλουν μία συγκεκριμένη ιδεολογική αντίληψη”, τονίζει ακόμα.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου εκφράζει τη διαφωνία της με το γεγονός ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision χρηματοδοτείται από το κράτος ενώ επιτίθεται και στη φετινή συμμετοχή της χώρας μας με τον Ακύλα και το Ferto κάνοντας λόγο για “πολύ ατυχή συμμετοχή που ειλικρινά αισθητικά αλλά κυρίως με τα “μηνύματα” που περνάει ξύνει τον πάτο του βαρελιού”.

“Ήρθε ο καιρός να σκεφτούμε σοβαρά την αποχώρησή μας από αυτό το ΛΟΑΤΚΙ πανηγυράκι που τίποτε θετικό δεν κομίζει πια στον πολιτισμό”, αναφέρει ακόμα η ευρωβουλευτής.

Η δήλωση της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Είναι ομολογουμένως αλήθεια πως ο μουσικός διαγωνισμός της Eurovision, από την ίδρυσή του έως και σήμερα, έχει αναδείξει ορισμένα πραγματικά διαμάντια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και έχει συνδεθεί με σημαντικές στιγμές της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Στις μέρες μας όμως, δυστυχώς, έχει προ πολλού απωλέσει τον χαρακτήρα ενός αυθεντικού μουσικού θεσμού και έχει μετατραπεί σε μία εμποροπανήγυρη πολιτικής ορθότητας, όπου ολοένα και περισσότερο κυριαρχούν γραφικές εικόνες, προκλητικές παρουσίες και μία διαρκής προσπάθεια επιβολής της γνωστής woke ατζέντας και του ακραίου δικαιωματισμού.

Η «ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ» καταδικάζει όχι τον ίδιο τον θεσμό της Eurovision και την ιστορία του, αλλά τη συστηματική χρησιμοποίησή του ως εργαλείου πολιτιστικής προπαγάνδας, προκειμένου να περάσουν στις κοινωνίες πρότυπα και αντιλήψεις που παρουσιάζονται ως δήθεν πρόοδος και “ελευθερία έκφρασης”, ενώ στην πραγματικότητα επιχειρούν να επιβάλουν μία συγκεκριμένη ιδεολογική αντίληψη.

Την ίδια ώρα, το πιο εξοργιστικό στοιχείο είναι πως όλο αυτό το πανηγύρι πληρώνεται από τον Έλληνα φορολογούμενο. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δαπανώνται κάθε χρόνο από δημόσιους πόρους, την ώρα που οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται οικονομικά, για τη συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό που έχει πάψει να υπηρετεί τη μουσική και χρησιμοποιείται πλέον ως όχημα προώθησης πολιτικών και κοινωνικών ατζεντών ξένων προς τις αξίες και την ταυτότητα της ελληνικής κοινωνίας.

Είναι εξωφρενικό να ζητείται από τον ελληνικό λαό να χρηματοδοτεί, μέσω της κρατικής τηλεόρασης και των φόρων του, ένα θέαμα που πολλές φορές λειτουργεί περισσότερο ως μηχανισμός προπαγάνδας παρά ως πολιτιστικό γεγονός.

Η Ελλάδα, η χώρα που γέννησε τον δυτικό πολιτισμό, έχει δυστυχώς παρασυρθεί στο άρμα ενός άκριτου προοδευτισμού και ενός υπερδικαιωματισμού, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τις πατροπαράδοτες αξίες και την πολιτισμική της ταυτότητα.

Το αποδεικνύει περίτρανα η φετινή της πολύ ατυχής της συμμετοχή που ειλικρινά αισθητικά αλλά κυρίως με τα “μηνύματα” που περνάει ξύνει τον πάτο του βαρελιού.

Αυτήν ακριβώς την ελεύθερη πτώση της ανοχής των πάντων οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε σοβαρά, ιδίως όταν ένας διαγωνισμός όπως η Eurovision προβάλλεται διαρκώς ως πρότυπο προς μίμηση για τις νεότερες γενιές της ελληνικής κοινωνίας.

Η κοινωνία μας δεν έχει ανάγκη από πρότυπα πρόκλησης και επιβολής ιδεολογιών. Έχει ανάγκη από αξίες, μέτρο, πολιτισμό, ουσιαστική τέχνη και σεβασμό στην αισθητική και την ταυτότητα των λαών της Ευρώπης.

Ήρθε ο καιρός να σκεφτούμε σοβαρά την αποχώρησή μας από αυτό το ΛΟΑΤΚΙ πανηγυράκι που τίποτε θετικό δεν κομίζει πια στον πολιτισμό.

Στην τελική αν θέλει κάποιος να πηγαίνει ας πληρώνει τα πάντα από την τσέπη του.

Οι υπόλοιποι δεν φταίμε κάτι.