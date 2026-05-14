Άδ. Γεωργιάδης: Το ΠΑΣΟΚ υπό καθεστώς απόλυτου πανικού εξέδωσε γελοία ανακοίνωση που δεν απαντά σε τίποτε απολύτως

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ δεν απαντά σε τίποτα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας την «γελοία».

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε πως ο κ. Ανδρουλάκης λίγες μέρες πριν το πρώτο Μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, ανακαινίστηκε με χρήματα του Δημοσίου και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ από αυτό.

Απαντώντας στον Άδωνι Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για “συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Ανδρουλάκη” από τον υπουργό Υγείας τονίζοντας πως ο κ. Ανδρουλάκης θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Το @pasok προφανώς υπό καθεστώς απόλυτου πανικού εξέδωσε αυτή την γελοία ανακοίνωση που δεν απαντά όμως σε τίποτε απολύτως: Α) ποτέ δεν καταλόγισα παρανομία στην σύμβαση του με το Κτηματολόγιο. Είπα είναι νόμιμο αλλά είναι και ηθικό ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης να έχει λάβει 1.200.000€ από το Ελληνικό Δημόσιο με σύμβαση που έγινε επί ΠΑΣΟΚ; Β) ποτέ δεν είπα ότι πήρε χρήματα για ανακαίνιση του ακίνητου του, αλλά ότι ανακαινίστηκε με χρήματα του Δημοσίου, πράγμα που μόλις παραδέχθηκε. Αρα εκτός του ενοικίου το Δημόσιο ξόδεψε και για ανακαίνιση. Δεν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο; Έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κ. Ανδρουλάκη στην τοπική Κοινωνία και ο ρόλος του στο ΠΑΣΟΚ;

Γ) δεν τον κατηγόρησα για αδήλωτο 1.000.000€ αλλά για την υποκρισία του να ζητά δίωξη για κακούργημα κατά τίμιων κτηνοτρόφων των Σερρών και των Υπουργών για μία προθεσμία που έχασε ο λογιστής τους, αλλά στην δική του περίπτωση του ξεχασιάρη λογιστή είπε: «έγινε λάθος». Ούτε κακούργημα ούτε τίποτε. Άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά.Για υποκρισία τον κατηγόρησα.

Δ) δεν είπα ότι τα χρήματα του είναι παράνομα αλλά στηλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο. Και τελικά τί νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα επιτίθεται σε όλους, θα υβρίζει, θα κατηγορεί, αλλά ο ίδιος θα είναι υπεράνω κριτικής; Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς! Νωρίτερα όμως νομίζω ότι πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το Δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το ΠΑΣΟΚ;».

Νωρίτερα σε προηγούμενη ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος σε σχετικό δημοσίευμα, σημείωνε:

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο, το τότε Κτηματολόγιο υπό την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητο του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ως σήμερα 1.200.000€…και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες….είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι! Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε».