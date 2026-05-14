Δημήτρης Νατσιός: Όνειρο των Ελλήνων της Κύπρου η ένωση με την Ελλάδα

Tην παρουσία και την ομιλία του προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη στην ελληνική Βουλή, σχολίασε με δήλωσή του, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός

«Υποδεχτήκαμε σήμερα στη Βουλή, σε πανηγυρικό κλίμα, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που επιδιώκει, σε συνέχεια του μεγάλου και ιστορικού ηγέτη, του Τάσου Παπαδόπουλου, την εκδίωξη του Αττίλα από την Κύπρο, τη συνένωση όλου του νησιού∙ και γιατί όχι, αυτός ήταν ο στόχος, αυτό ήταν το όνειρο όλων των Ελλήνων της Κύπρου, η ένωση κάποια στιγμή με τη Μητέρα Ελλάδα», ανέφερε ο πρόεδρος της Νίκης.