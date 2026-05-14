Eurovision 2026: Η Κύπρος χόρεψε τσιφτετέλι στον ημιτελικό με την Antigoni και το “Jalla”

Η Antigoni ανέβηκε το βράδυ της Πέμπτης στη σκηνή της Eurovision εκπροσωπώντας την Κύπρο με το τραγούδι «Jalla», διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου μέσα από τον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης στη Βιέννη.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην όγδοη διαγωνιστική θέση παρουσιάζοντας το «Jalla», ένα κομμάτι με έντονα μεσογειακά στοιχεία, που συνδυάζει σύγχρονη ποπ αισθητική με ethnic επιρροές και δυναμική σκηνική παρουσία. Το act περιλάμβανε έντονους φωτισμούς, χορογραφίες και γρήγορο ρυθμό, δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα μέσα στο Wiener Stadthalle.

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφουν οι Antigoni Buxton, Connor Mullally-Knight, Trey Qua, Claydee Lupa, Paris Kalpos, Charalambous Kallona και Demetris Nikolaou.