Λίνα Μενδώνη: Στρατηγική εμβάθυνση των πολιτιστικών σχέσεων Ελλάδας και Σερβίας η υπογραφή τριών συμφωνιών

Επίσημη επίσκεψη στη Σερβία πραγματοποιεί η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, επιβεβαιώνοντας το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη στρατηγική σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας στα Βαλκάνια, όπως αναφέρεται σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟ. Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Βελιγράδι. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

Η υπουργός μετέφερε μήνυμα φιλίας και συνεργασίας εκ μέρους του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Βούτσιτς σημείωσε ότι διατηρεί στενή και παραγωγική σχέση με τον πρωθυπουργό, η οποία αποτυπώνεται στην Κοινή Διακήρυξη Στρατηγικής Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία υπεγράφη από τους δύο ηγέτες το 2019. Στο πρόσωπο της υπουργού Πολιτισμού ευχαρίστησε την Ελλάδα για την φροντίδα και την μέριμνα απέναντι στους ιερούς τόπους του σερβικού λαού που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο Σέρβος Πρόεδρος, ευχαρίστησε προσωπικά την υπουργό για τη συμβολή του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού στη διοργάνωση της έκθεσης για τα 850 έτη από τη γέννηση του Αγίου Σάββα. Πρόκειται για μία έκθεση με ιδιαίτερη απήχηση στον σερβικό λαό, η οποία αναδεικνύει το κοινό θρησκευτικό και πολιτιστικό υπόβαθρο Ελλάδας και Σερβίας.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς επανέλαβε στη Λίνα Μενδώνη ότι «η στήριξη της Σερβίας στο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι διαρκής, ειλικρινής και εμφατική». Ευχαρίστησε, επίσης, την Ελλάδα για τη στήριξή της στην εγγραφή σερβικών μνημείων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αντίστοιχα, η Λίνα Μενδώνη μετέφερε στον Σέρβο πρόεδρο την ικανοποίησή της για τις τρεις διμερείς συμφωνίες που θα υπογράψουν με τον υπουργό Πολιτισμού της Σερβίας, Νίκολα Σελάκοβιτς, και οι οποίες δημιουργούν νέα σχήματα συνεργασίας, τόσο στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού. Επανέλαβε, τέλος, τη σταθερή στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας.

Στη συνέχεια, οι υπουργοί Πολιτισμού Ελλάδας και Σερβίας μετέβησαν στον αρχαιολογικό χώρο της ρωμαϊκής πόλης Βιμινάσιουμ, όπου διεξήχθη η διμερής συνάντηση εργασίας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών τέθηκε η συνολική ενίσχυση της ελληνοσερβικής πολιτιστικής συνεργασίας, ώστε να ανταποκρίνεται και να αντανακλά στο εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η τακτική διοργάνωση Φόρουμ Πολιτισμού, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο 2026, στη Θεσσαλονίκη, που θα συγκεντρώνει τους επικεφαλής των κύριων πολιτιστικών οργανισμών των δύο χωρών.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε συνάντηση ολομέλειας, καθώς και να πραγματοποιήσουν διμερείς συναντήσεις, με στόχο την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ ομόλογων οργανισμών. Το Φόρουμ πρόκειται να συνδυαστεί με τα εγκαίνια, στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, της έκθεσης για τα σερβικά μεσαιωνικά μοναστήρια που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο της UNESCO – θέμα το οποίο επίσης τέθηκε επί τάπητος κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στη συνεργασία που υφίσταται ήδη στον τομέα της συντήρησης, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, καθώς και στους ιστορικούς τόπους που συνδέουν τους δύο λαούς. Μεταξύ αυτών είναι τα συμμαχικά κοιμητήρια του Ζέιτενλικ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονται θαμμένοι περίπου 7.500 Σέρβοι στρατιώτες, καθώς και το σερβικό μαυσωλείο-οστεοφυλάκιο στο νησάκι Βίδο, απέναντι από την Κέρκυρα, το οποίο λειτούργησε ως καταφύγιο και νοσοκομείο για χιλιάδες Σέρβους στρατιώτες και πρόσφυγες κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί από τους οποίους άφησαν εκεί την τελευταία τους πνοή.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, η Λίνα Μενδώνη και ο Νίκολα Σελάκοβιτς, υπέγραψαν συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών και την Προαγωγή της Επιστροφής τους στις Χώρες Προέλευσης, καθώς και δύο μνημόνια συνεργασίας: Το πρώτο για την ευρύτερη συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει έναν οδικό χάρτη για την εντατικοποίηση των ανταλλαγών μεταξύ των Εθνικών Μουσείων, των βιβλιοθηκών και των καλλιτεχνικών φορέων των δύο χωρών και το δεύτερο για τη συνεργασία στον οπτικοακουστικό τομέα και τον κινηματογράφο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ