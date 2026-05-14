MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Ένα λιμάνι για όλους”: Δομές υποστήριξης γυναικών που έχουν υποστεί βία στηρίζει ο ΟΛΘ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δομές φιλοξενίας και υποστήριξης γυναικών που έχουν υποστεί βία και των παιδιών τους στηρίζει η ΟΛΘ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένα Λιμάνι για Όλους».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρώτης δράσης του προγράμματος και με αφορμή την πρόσφατη Γιορτή της Μητέρας, η ΟΛΘ Α.Ε. θα καλύψει βασικές ανάγκες σε εξοπλισμό και είδη καθημερινής φροντίδας στον Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας & των Παιδιών τους, του Δήμου Θεσσαλονίκης,στο Κέντρο Φιλοξενίας Θυμάτων Βίας & των Παιδιών τους, του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου,τον Ξενώνα για Γυναίκες Θύματα Βίας Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Γυναικών «ΙΡΙΔΑ»

« Το νέο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αντανακλά τις εσωτερικές αξίες της ΟΛΘ Α.Ε. και τον προσανατολισμό των ανθρώπων της εταιρείας στις αρχές της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη του λιμένα, η οποία συμπαρασύρει την οικονομική πρόοδο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ταυτόχρονα στηρίζει το κοινωνικό σύνολο στοχευμένα και αποτελεσματικά», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας.

ΟΛΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Κεραμέως: Ανάχωμα στην ακρίβεια η αύξηση μισθών μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Στάρμερ για την παραίτηση του Βρετανού υπουργού Υγείας: Λυπάμαι ειλικρινά που αποχωρεί από την κυβέρνηση

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Politico: Νομοσχέδιο δίνει τον Πούτιν εξουσία να διατάξει εισβολή σε ξένες χώρες

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Χανταϊός: Συνολικά 41 άτομα υπό παρακολούθηση στις ΗΠΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 23 ώρες πριν

Γιατί οι Κινέζοι χρήστες κοροϊδεύουν τον τρόπο που μιλά το ChatGPT