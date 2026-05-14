Δεν πήγαιναν ούτε σχολείο τα παιδιά που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες σε σπίτι στο Περιστέρι – Τι λέει η γιαγιά τους

Στο Νοσοκομείο Παίδων παραμένουν τα έξι ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης σε δώμα στο Περιστέρι, μετά από καταγγελία που έγινε στην ΕΛ.ΑΣ.

Τα παιδιά, ηλικίας 3-11 ετών, βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους, μετά τις συνθήκες διαβίωσης που αντίκρισαν οι αστυνομικοί κατά την επέμβασή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ανήλικα διέμεναν σε δώμα 47 τετραγωνικών μέτρων, μέσα σε ακαθαρσίες και σε περιβάλλον το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο για τη φιλοξενία παιδιών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς τους, ηλικίας 37 και 33 ετών, και σε βάρος του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Παράλληλα, εξετάζονται τα επόμενα βήματα των κοινωνικών υπηρεσιών σχετικά με την προστασία και τη φιλοξενία των παιδιών.

Σημειώνεται πως το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε δεχθεί το τελευταίο διάστημα ακόμη δύο καταγγελίες που αφορούσαν το συγκεκριμένο σπίτι στο Περιστέρι, ενώ είχαν υπάρξει και σχετικές αναφορές προς την Εισαγγελία Ανηλίκων.

Δεν πήγαιναν ούτε σχολείο τα παιδιά – Τι λέει η γιαγιά τους

Μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 η γιαγιά των παιδιών υποστήριξε πως η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι αυτό μόνο για λίγες ημέρες, ενώ υποστήριξε πως θα ζητήσει την επιμέλεια των ανήλικων εγγονιών της.

«Το παιδί μου έκανε το ένα παιδί πίσω από το άλλο και τα έχει σαν τα μάτια της, πεθαίνει γι΄ αυτά. Τους έκαναν καταγγελία πριν από χρόνια η οποία δεν ίσχυε. Τους πήγανε, τους πήραν τα παιδιά μέσα από την αγκαλιά τους για 25 ημέρες. Πεθάναμε από τον καημό μας, αρρώστησα από τη στεναχώρια μου, τελικά τα έδωσαν πίσω. Τα παιδιά ούτε κακοποιούνται ούτε τίποτα», είπε αρχικά.

«Είχε βρει σπίτι, είχε κάνει προσύμφωνο, ήταν να μπούνε σε δύο ημέρες, να πάει να κάνει το ρεύμα και το νερό στο όνομα του παιδιού μου για να μπούνε μέσα και να πάρουνε τα πράγματά τους που τα έχουν σε κοντέινερ.

Αυτό το σπίτι που έμεναν με τον γαμπρό μου, πήγαν για λίγες ημέρες, μέχρι να φύγει μια οικογένεια. Δεν είχε την οικονομική ευχέρεια για να πάνε να μείνουν σε ξενοδοχείο και έμειναν στο σπίτι του πατέρα του που είχε ένα σπιτάκι πάνω στην ταράτσα. Τρώγανε κάτι σάντουιτς τα παιδιά και τέτοια και τα έπιασε η κοιλιά τους».

Στο ερώτημα γιατί τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο απάντησε: «Δεν πήγαιναν στο σχολείο τα παιδιά, αφού μέσα στα πράγματά τους που ήταν κλεισμένα, ήταν και τα βιβλία τους και τα τετράδιά τους. Ξαφνικά πήγαν και τους χτύπησαν την πόρτα, γιατί, λέει, έγινε καταγγελία. Ούτε τα χτυπούν ούτε τίποτα.

Τα βρήκανε σε μια άσχημη στιγμή, όπως και τότε που είχε γίνει με το παιδί μου πάλι σε άσχημη στιγμή. Είμαστε μεγάλη οικογένεια. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να μας τα πάρουν. Ζήτησα επιμέλεια των παιδιών».