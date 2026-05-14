Ελισάβετ Σπανού για Survivor: Υπογράφουμε ότι για τα περισσότερα ζητήματα σωματικής βλάβης δεν ευθύνεται η εταιρεία παραγωγής

Η Ελισάβετ Σπανού μίλησε στο “Πρωινό” για τον σοβαρό τραυματισμό που είχε ο Σταύρος Φλώρος στο Survivor.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελισάβετ Σπανού επισήμανε αρχικά πως “απορώ πως δεν είχε συμβεί παρόμοιο περιστατικό ήδη. Υπό όποια συνθήκη και αν μπήκαν τα παιδιά στη θάλασσα, έχεις πάρει κάποιους ανθρώπους από τη χώρα τους, τους έχεις πάει σε μια άλλη χώρα και υποτίθεται πως είναι σε ένα κλειστό περιβάλλον. Οφείλουν να είναι σε ένα κλειστό, προστατευόμενο περιβάλλον και για τους λόγους του παιχνιδιού αλλά και για λόγους ασφαλείας”.

“Θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να ‘χει γίνει, να έχουν εποπτεία και προστασία στους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται εκεί. Θα μπορούσε να μην είναι θαλάσσιο σκάφος τουριστικό, αλλά υποθαλάσσιο ρεύμα ή ένα ψάρι ή το οτιδήποτε”.

“Δηλαδή μπήκαν μέσα για να ψαρέψουν και το ζητούμενο είναι αν είχαν ή δεν είχαν σημαδούρα. Υπογράφουμε ένα χαρτί που αναφέρουμε ότι για τα περισσότερα ζητήματα σωματικής βλάβης δεν ευθύνεται η εταιρεία παραγωγής. Υποτίθεται όμως ότι θα αντιμετωπίσεις κάτι το οποίο έχει μια δομή, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι” συμπλήρωσε η Ελισάβετ Σπανού στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1.

“Κάποια στιγμή ας μην βάζουμε τα λεφτά πάνω απ’ όλα, ας βάζουμε τον άνθρωπο…”