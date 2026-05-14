Eurovision: Το βίντεο του Ακύλα από τον ημιτελικό είναι το πρώτο που ξεπέρασε το 1 εκατ. προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες

Το βίντεο με την εμφάνιση του Ακύλα από τον ημιτελικό της Eurovision είναι το πρώτο που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες, με τον τραγουδιστή να εκφράζει δημόσια τον ενθουσιασμό του.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, ο Έλληνας εκπρόσωπος παρουσίασε το «Ferto» στη σκηνή της Βιέννης, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Αμέσως μετά την εμφάνιση του Ακύλα, δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube βίντεο με την ερμηνεία του και σε λιγότερο από από ένα εικοσιτετράωρο οι προβολές έφτασαν το ένα εκατομμύριο.

Ο καλλιτέχνης ανάρτησε το βράδυ της Τετάρτης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απόσπασμα από το βίντεο, δηλώνοντας ενθουσιασμένος με την αγάπη του κόσμου.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «1.000.000 προβολές σε λιγότερες από 24 ώρες. Ferto, γατάκια είστε τρελοί, σας αγαπώ πάρα πολύ».

Δείτε την ανάρτησή του

Ο καλλιτέχνης τραγούδησε το «Ferto» στο Wiener Stadthalle, με τη σκηνική του εμφάνιση, η οποία έχει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, να βασίζεται σε έντονες εναλλαγές, παρουσιάζοντας μία αφήγηση του σύγχρονου σε συνδυασμό με το κλασικό.

Το πρωί της Πέμπτης, η Ελλάδα έχει φτάσει το 1,2 εκατομμύρια προβολές, ενώ δεύτερη από τον Α’ ημιτελικό έρχεται η Πολωνία με 822.000 και την τρίτη θέση κατέχει η Ιταλία με 794.000. Όσο για την Φινλανδία, που θεωρείται μεγάλο φαβορί για τη νίκη και έρχεται πρώτη στα στοιχήματα, το βίντεο από την εμφάνισή της στον ημιτελικό έχει 667.000 προβολές.

Akylas Eurovision 2026

