Κρήτη: Γυναίκα πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά την διάρκεια άσκησης στον εξομοιωτή Fire Dragon

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κρήτη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας έμπειρης πυροσβέστριας, η οποία νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβέστρια συμμετείχε σε εκπαιδευτική διαδικασία στον σύγχρονο εξομοιωτή Fire Dragon, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από σκάλα ύψους περίπου δύο έως τριών μέτρων. Από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, στο ύψος του αγκώνα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση μεταφορά και νοσηλεία της στο ΠΑΓΝΗ.



Όπως αναφέρει το patris.gr, συνάδελφοί της που έχουν υπηρετήσει μαζί της περιγράφουν την τραυματισμένη πυροσβέστρια ως μία από τις πιο δραστήριες και μάχιμες υπαλλήλους του Σώματος στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι «βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή, σε κάθε περιστατικό, όσο σοβαρό κι αν είναι».



Η ίδια υπηρετεί στη δυτική Κρήτη, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα και ο κινητός εξομοιωτής Fire Dragon, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων για τους πυροσβέστες του νησιού.



Τι είναι ο Fire Dragon

Ο Fire Dragon είναι ένας σύγχρονος κινητός εξομοιωτής πυρκαγιάς που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση πυροσβεστών σε ρεαλιστικές συνθήκες φωτιάς και καπνού. Πρόκειται για ένα ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό container, μέσα στο οποίο δημιουργούνται ελεγχόμενες εστίες φωτιάς ώστε οι πυροσβέστες να εκπαιδεύονται σε πραγματικά σενάρια αστικών πυρκαγιών, όπως φωτιές σε σπίτια, γραφεία, αποθήκες και κλειστούς χώρους.



Το σύστημα διαθέτει πολλαπλά σημεία ανάφλεξης και μπορεί να προσομοιώσει διαφορετικές καταστάσεις κινδύνου, όπως υψηλές θερμοκρασίες, πυκνό καπνό και περιορισμένη ορατότητα. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τεχνικές κατάσβεσης, έρευνας και διάσωσης, σωστή χρήση αναπνευστικών συσκευών και ασφαλή κίνηση σε συνθήκες πραγματικής φωτιάς.



Στην Ελλάδα, ο Fire Dragon χρησιμοποιείται από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας για τη συνεχή εκπαίδευση πυροσβεστών και εθελοντών. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως η Ζάκυνθος, τα Χανιά, η Βέροια, τα Τρίκαλα, η Λέσβος και το Λασίθι, όπου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνθήκες που προσομοιάζουν πραγματικά περιστατικά πυρκαγιάς.



Ο βασικός στόχος του Fire Dragon είναι να προετοιμάζει τους πυροσβέστες για επικίνδυνες επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης, βελτιώνοντας την ταχύτητα αντίδρασης, τη συνεργασία και την ασφάλεια των πληρωμάτων. Μέσα από την εκπαίδευση αυτή, οι πυροσβέστες αποκτούν εμπειρία στη συμπεριφορά της φωτιάς και στις τεχνικές αντιμετώπισης καταστάσεων υψηλού κινδύνου χωρίς να εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο