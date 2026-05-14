MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Eurovision 2026 – Akylas: “Γεννήθηκα στις Σέρρες, ως ένα queer αγόρι που βίωσε πολύ bullying”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για τον Akyla η πορεία προς τη σκηνή της Βιέννης και τον μεγάλο Τελικό του Σαββάτου της Eurovision 2026, δεν ήταν ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε από την καρδιά της αυστριακής πρωτεύουσας, γύρισε τον χρόνο πίσω, στις μέρες που η καθημερινότητά του απείχε πολύ από τη λάμψη των προβολέων.

Ο καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας στην επαρχία, όπου η queer ταυτότητά του τον έφερε αντιμέτωπο με σκληρές συμπεριφορές, ενώ οι γύρω του τον παρότρυναν να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του.

«Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως ένα queer αγόρι που βίωσε πολύ bullying. Και ξέρετε, δεν είχα χρήματα, δεν είχα διασυνδέσεις. Πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσω αυτό που κάνω, να αλλάξω καριέρα και ότι χάνω τον χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα. Και ποτέ δεν σταμάτησα», εξομολογήθηκε ο Akylas.

«Έχετε μαγεία στα χέρια σας»

Παρά την έλλειψη οικονομικών πόρων και την αποθάρρυνση από το περιβάλλον του, ο ίδιος επέλεξε να εμπιστευτεί το ένστικτό του. Σήμερα, έχοντας εξασφαλίσει το εισιτήριο για την κορυφαία μουσική σκηνή της Ευρώπης, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους νιώθουν ότι οι συνθήκες είναι εναντίον τους.

«Ναι μην αφήσετε ποτέ κανέναν να μπει στο μυαλό σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία μέσα στα χέρια σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100%, αν πραγματικά το θέλετε. Γι’ αυτό να πιστεύετε στον εαυτό σας και να αγαπάτε περισσότερο τον εαυτό σας. Είστε υπέροχοι».

Τα δάκρυα της μητέρας του και η έκκληση στους γονείς

Ιδιαίτερη στιγμή της συνέντευξης ήταν η αναφορά στην οικογένειά του και στη συγκίνηση της μητέρας του όταν άκουσε για πρώτη φορά το “Ferto“, το τραγούδι που πλέον σιγοτραγουδά όλη η Ευρώπη.

«Η μητέρα μου είναι τόσο περήφανη. Είναι τόσο χαρούμενη. Όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά, έκλαιγε πάρα πολύ. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Γιατί μου το κάνεις αυτό;». Είναι πραγματικά πολύ χαρούμενη», περιέγραψε ο ίδιος.

Με αφορμή αυτή τη βαθιά προσωπική στιγμή, ο Akylas δεν παρέλειψε να απευθυνθεί σε όλους τους γονείς, ζητώντας τους να γίνουν το στήριγμα που χρειάζεται κάθε παιδί για να κυνηγήσει το δικό του «θαύμα».

«Είναι τόσο σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω να αγαπούν τα παιδιά τους όπως ακριβώς είναι και να στηρίζουν τα όνειρά τους. Είναι τόσο σημαντικό. Μην προσπαθείτε να τα αλλάξετε. Προσπαθήστε να τα καταλάβετε».

Πλέον, ο Akylas ετοιμάζεται για την πιο κρίσιμη εμφάνιση της καριέρας του, κουβαλώντας μαζί του όχι μόνο ένα τραγούδι, αλλά μια ολόκληρη διαδρομή δικαίωσης.

Akylas Eurovision 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί ζητά την άμεση απελευθέρωση των τεσσάρων Ιρανών που συνελήφθησαν στο Κουβέιτ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7 ώρες πριν

Συγκινητικές εικόνες στον Αμβρακικό: Μητέρα δελφίνι πενθεί το μικρό της, αρνείται να το εγκαταλείψει – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 30 λεπτά πριν

Ιωάννινα: Συνελήφθη 35χρονος μετά από καταδίωξη – Εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του 167 κιλά κάνναβης

ΔΕΘ 10 λεπτά πριν

Άνοιξαν οι πύλες της 9ης Art Thessaloniki Fair με πάνω από 350 καλλιτέχνες από 24 χώρες και τιμώμενη καλλιτέχνη τη Βάνα Ξένου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19 ώρες πριν

Ιωάννινα: Λύκος εμφανίστηκε στον ποδηλατόδρομο ενώ κυκλοφορούσε κόσμος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Μητσοτάκης: Καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα στην κρίση – Ο Ντράγκι πίστεψε στην επιμονή μας