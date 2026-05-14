Eurovision 2026 – Akylas: “Γεννήθηκα στις Σέρρες, ως ένα queer αγόρι που βίωσε πολύ bullying”

Για τον Akyla η πορεία προς τη σκηνή της Βιέννης και τον μεγάλο Τελικό του Σαββάτου της Eurovision 2026, δεν ήταν ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε από την καρδιά της αυστριακής πρωτεύουσας, γύρισε τον χρόνο πίσω, στις μέρες που η καθημερινότητά του απείχε πολύ από τη λάμψη των προβολέων.

Ο καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας στην επαρχία, όπου η queer ταυτότητά του τον έφερε αντιμέτωπο με σκληρές συμπεριφορές, ενώ οι γύρω του τον παρότρυναν να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του.

«Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως ένα queer αγόρι που βίωσε πολύ bullying. Και ξέρετε, δεν είχα χρήματα, δεν είχα διασυνδέσεις. Πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσω αυτό που κάνω, να αλλάξω καριέρα και ότι χάνω τον χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα. Και ποτέ δεν σταμάτησα», εξομολογήθηκε ο Akylas.

«Έχετε μαγεία στα χέρια σας»

Παρά την έλλειψη οικονομικών πόρων και την αποθάρρυνση από το περιβάλλον του, ο ίδιος επέλεξε να εμπιστευτεί το ένστικτό του. Σήμερα, έχοντας εξασφαλίσει το εισιτήριο για την κορυφαία μουσική σκηνή της Ευρώπης, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους νιώθουν ότι οι συνθήκες είναι εναντίον τους.

«Ναι μην αφήσετε ποτέ κανέναν να μπει στο μυαλό σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία μέσα στα χέρια σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100%, αν πραγματικά το θέλετε. Γι’ αυτό να πιστεύετε στον εαυτό σας και να αγαπάτε περισσότερο τον εαυτό σας. Είστε υπέροχοι».

Τα δάκρυα της μητέρας του και η έκκληση στους γονείς

Ιδιαίτερη στιγμή της συνέντευξης ήταν η αναφορά στην οικογένειά του και στη συγκίνηση της μητέρας του όταν άκουσε για πρώτη φορά το “Ferto“, το τραγούδι που πλέον σιγοτραγουδά όλη η Ευρώπη.

«Η μητέρα μου είναι τόσο περήφανη. Είναι τόσο χαρούμενη. Όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά, έκλαιγε πάρα πολύ. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Γιατί μου το κάνεις αυτό;». Είναι πραγματικά πολύ χαρούμενη», περιέγραψε ο ίδιος.

Με αφορμή αυτή τη βαθιά προσωπική στιγμή, ο Akylas δεν παρέλειψε να απευθυνθεί σε όλους τους γονείς, ζητώντας τους να γίνουν το στήριγμα που χρειάζεται κάθε παιδί για να κυνηγήσει το δικό του «θαύμα».

«Είναι τόσο σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω να αγαπούν τα παιδιά τους όπως ακριβώς είναι και να στηρίζουν τα όνειρά τους. Είναι τόσο σημαντικό. Μην προσπαθείτε να τα αλλάξετε. Προσπαθήστε να τα καταλάβετε».

Πλέον, ο Akylas ετοιμάζεται για την πιο κρίσιμη εμφάνιση της καριέρας του, κουβαλώντας μαζί του όχι μόνο ένα τραγούδι, αλλά μια ολόκληρη διαδρομή δικαίωσης.