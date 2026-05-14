Αυτά τα ρομπότ θέλουμε: Στρώνουν κρεβάτια, πλένουν πιάτα και συγυρίζουν το σπίτι μόνα τους – Δείτε βίντεο

Η αμερικανική εταιρεία ρομποτικής Figure παρουσίασε ένα νέο βίντεο στο οποίο δύο ανθρωποειδή ρομπότ εκτελούν δουλειές μέσα σε ένα υπνοδωμάτιο, δείχνοντας πόσο γρήγορα προχωρά η τεχνολογία της οικιακής αυτοματοποίησης.

Στο βίντεο, τα δύο ρομπότ μπαίνουν σε ένα λιτό δωμάτιο και αρχίζουν να οργανώνουν τον χώρο, κρεμώντας ένα παλτό, κλείνοντας ένα laptop και βάζοντας στη θέση τους ακουστικά και άλλα αντικείμενα.

Στη συνέχεια, τα δύο ανθρωποειδή συνεργάζονται για να στρώσουν το κρεβάτι, συντονίζοντας τις κινήσεις τους καθώς σηκώνουν και απλώνουν το πάπλωμα.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο λεπτά, με την εταιρεία να παρουσιάζει το βίντεο ως ένδειξη προόδου στη συνεργασία μεταξύ ρομπότ, στον χειρισμό αντικειμένων και στη χρήση ανθρωποειδών συστημάτων σε καθημερινές εργασίες.

Πώς συνεργάζονται τα δύο ρομπότ

Η Figure υποστηρίζει ότι η επίδειξη βασίζεται σε δύο ρομπότ που λειτουργούν με το σύστημα Helix 02 και μπορούν να επαναφέρουν ένα υπνοδωμάτιο στην αρχική του τάξη χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που συνδέει όραση, γλώσσα και δράση. Τα ρομπότ εκτέλεσαν μια σειρά από οικιακές εργασίες, όπως άνοιγμα πόρτας, τακτοποίηση αντικειμένων, κλείσιμο βιβλίου, πέταμα σκουπιδιών, μετακίνηση επίπλων και στρώσιμο κρεβατιού.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της επίδειξης είναι ότι τα δύο ρομπότ δεν λειτουργούσαν με κοινό κεντρικό ελεγκτή, προκαθορισμένο πλάνο ή άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. Κάθε ρομπότ βασιζόταν στις δικές του κάμερες και στο μοντέλο που έχει εκπαιδευτεί να καταλαβαίνει το περιβάλλον, να ερμηνεύει τις κινήσεις του άλλου και να προσαρμόζει τη δική του συμπεριφορά σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με τη Figure, κάθε ενέργεια άλλαζε συνεχώς τη σκηνή μέσα στο δωμάτιο. Ένα αντικείμενο μετακινούνταν, ένα έπιπλο άλλαζε θέση, το πάπλωμα τσαλακωνόταν ή τραβιόταν από διαφορετική πλευρά. Αυτό ανάγκαζε τα ρομπότ να παίρνουν διαρκώς νέες αποφάσεις, χωρίς να ακολουθούν απλώς ένα «σενάριο» με έτοιμα βήματα.

Ένα από τα δυσκολότερα σημεία ήταν ο χειρισμός του παπλώματος. Σε αντίθεση με ένα σκληρό αντικείμενο, όπως ένα βιβλίο ή ένα κουτί, το πάπλωμα δεν έχει σταθερό σχήμα ούτε συγκεκριμένα σημεία πιασίματος. Διπλώνει, τεντώνεται, γλιστρά και αλλάζει μορφή ανάλογα με τη δύναμη που ασκείται πάνω του. Τα δύο ρομπότ έπρεπε να προβλέπουν το ένα τις κινήσεις του άλλου και ταυτόχρονα να διορθώνουν στάση, λαβή και κίνηση.

Η επίδειξη έδειξε επίσης πρόοδο στην κίνηση ολόκληρου του σώματος και στον λεπτό χειρισμό αντικειμένων. Τα ρομπότ ισορρόπησαν δυναμικά, χρησιμοποίησαν τη στάση του σώματός τους για να μετακινήσουν έπιπλα, χειρίστηκαν αντικείμενα με αρθρώσεις ή εύκαμπτα μέρη και πέρασαν από τη μία εργασία στην άλλη χωρίς εμφανείς προγραμματισμένες μεταβάσεις.

Η αναβάθμιση που τους επιτρέπει να «βλέπουν»

Η Figure αναφέρει ότι το πλαίσιο τεχνητής νοημοσύνης Helix, το οποίο είχε ήδη εκπαιδευτεί σε εργασίες logistics, δίπλωμα ρούχων και καθαρισμό σπιτιού, ενισχύθηκε με περισσότερα δεδομένα ώστε να υποστηρίζει συνεργατικό χειρισμό από πολλά ανθρωποειδή ρομπότ. Με απλά λόγια, το μοντέλο μετατρέπει την οπτική πληροφορία που βλέπουν οι κάμερες σε φυσική δράση μέσα στον χώρο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης αναβάθμιση του Helix System AI, προσθέτοντας έλεγχο ολόκληρου του σώματος με βάση την οπτική αντίληψη. Αυτό επιτρέπει στα ρομπότ να συνδυάζουν αυτό που «βλέπουν» με την αίσθηση της θέσης και της κίνησης του σώματός τους, βελτιώνοντας την πλοήγηση σε δύσκολα περιβάλλοντα, όπως σκάλες και ανώμαλο έδαφος.

Προηγουμένως, το σύστημα βασιζόταν κυρίως στην ιδιοδεκτικότητα, δηλαδή στην εσωτερική αίσθηση της κίνησης και της θέσης των αρθρώσεων, χωρίς να ερμηνεύει οπτικά το περιβάλλον με τον ίδιο τρόπο. Με τη νέα έκδοση, το σύστημα S0 επεξεργάζεται εικόνες από στερεοσκοπικές κάμερες που βρίσκονται πάνω στο ρομπότ και τις μετατρέπει σε τρισδιάστατη κατανόηση του χώρου σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι τα ανθρωποειδή μπορούν πλέον, σύμφωνα με τη Figure, να «βλέπουν» και ταυτόχρονα να «νιώθουν» το έδαφος πάνω στο οποίο κινούνται. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το σύστημα εκπαιδεύτηκε από άκρη σε άκρη μέσω ενισχυτικής μάθησης σε προσομοίωση, με πολλά διαφορετικά είδη εδάφους και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Ένα από τα μεγάλα ζητήματα στη ρομποτική είναι η μετάβαση από την προσομοίωση στον πραγματικό κόσμο. Η Figure υποστηρίζει ότι οι συμπεριφορές που έμαθε το σύστημα πέρασαν απευθείας στην πραγματική λειτουργία, χωρίς επιπλέον βαθμονόμηση ή ειδική προσαρμογή. Αν αυτό επιβεβαιωθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, θα πρόκειται για σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ που μπορούν να δουλέψουν έξω από ελεγχόμενα εργαστήρια.

Η εταιρεία συνδέει αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις και με την παραγωγή της. Τον προηγούμενο μήνα είχε αναφέρει ότι θέλει να αυξήσει την παραγωγή των ανθρωποειδών Figure 03 από ένα ρομπότ την ημέρα σε ένα ρομπότ την ώρα μέσα σε τέσσερις μήνες, στις νέες εγκαταστάσεις BotQ στην Καλιφόρνια. Ο στόχος είναι να επιταχυνθεί η ανάπτυξη στόλου ρομπότ, η συλλογή δεδομένων και η βελτίωση της αξιοπιστίας των συστημάτων.

Το βίντεο με το τακτοποιημένο υπνοδωμάτιο μπορεί να μοιάζει απλό για έναν άνθρωπο. Για ένα ρομπότ, όμως, το να μπει σε έναν χώρο, να καταλάβει τι χρειάζεται να γίνει, να συνεργαστεί με άλλο ρομπότ και να χειριστεί εύκαμπτα αντικείμενα όπως ένα πάπλωμα είναι μια πολύ πιο σύνθετη υπόθεση. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να δείξει η Figure: ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ πλησιάζουν σιγά σιγά σε εργασίες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε αυτονόητα ανθρώπινες.