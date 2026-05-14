MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Παντρεμένη με ποδοσφαιριστή η εντυπωσιακή τραγουδίστρια της Γερμανίας στη Eurovision 2026

|
THESTIVAL TEAM

Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Akylas και το Ferto εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision.

Από εκεί και πέρα μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς είχε και η Γερμανία με τη Σάρα Ένγκελς και το τραγούδι «Fire».

Η εντυπωσιακή Γερμανίδα τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Wiener Stadthalle χαρίζοντας ένα υπέροχο performance. Το τραγούδι συνδυάζει σύγχρονο ποπ ήχο με μια σκηνική παρουσία σχεδιασμένη να αναδείξει το μήνυμα της γυναικείας ενδυνάμωσης.

Η Γερμανίδα καλλονή έχει άμεση σύνδεση με το ποδόσφαιρο, καθώς είναι παντρεμένη από τον Μάιο του 2021 με τον πρώην ποδοσφαιριστή Τζούλιαν Ένγκελς. Ωστόσο, το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως ο άλλοτε παίκτης των Μπόχουμ και DC United επέλεξε μετά τον γάμο να υιοθετήσει το επώνυμο της συζύγου του, μια απόφαση που δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα.

Eurovision 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Έγραφαν “μαϊμού” φυσικοθεραπείες και θησαύριζαν σε βάρος του ΕΟΠΥΥ: 264.000 ευρώ η ζημιά – Τρεις συλλήψεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος σε ηλικία 82 ετών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Δημήτρης Νατσιός: Όνειρο των Ελλήνων της Κύπρου η ένωση με την Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Δανία: Στο νοσοκομείο με στηθάγχη η βασίλισσα Μαργαρίτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Δήμαρχος Αστυπάλαιας: Έχουμε μπει στο στόχαστρο της Τουρκίας γιατί βρισκόμαστε στο πιο νευραλγικό σημείο του Αιγαίου

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ιράκ: Ο νέος πρωθυπουργός θέλει το κράτος να έχει το μονοπώλιο των όπλων