Παντρεμένη με ποδοσφαιριστή η εντυπωσιακή τραγουδίστρια της Γερμανίας στη Eurovision 2026

Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Akylas και το Ferto εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision.

Από εκεί και πέρα μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς είχε και η Γερμανία με τη Σάρα Ένγκελς και το τραγούδι «Fire».

Η εντυπωσιακή Γερμανίδα τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Wiener Stadthalle χαρίζοντας ένα υπέροχο performance. Το τραγούδι συνδυάζει σύγχρονο ποπ ήχο με μια σκηνική παρουσία σχεδιασμένη να αναδείξει το μήνυμα της γυναικείας ενδυνάμωσης.

Η Γερμανίδα καλλονή έχει άμεση σύνδεση με το ποδόσφαιρο, καθώς είναι παντρεμένη από τον Μάιο του 2021 με τον πρώην ποδοσφαιριστή Τζούλιαν Ένγκελς. Ωστόσο, το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως ο άλλοτε παίκτης των Μπόχουμ και DC United επέλεξε μετά τον γάμο να υιοθετήσει το επώνυμο της συζύγου του, μια απόφαση που δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα.