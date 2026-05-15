MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Νεκρός 15χρονος στη Νάντη από πυροβολισμούς σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά

|
THESTIVAL TEAM

Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης (14/5) από πυροβολισμούς, στη Νάντη της Γαλλίας, ενώ δύο άλλοι ανήλικοι τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια ενός «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της πόλης.

«Πυροβολισμοί έπεσαν εναντίον τριών εφήβων: ενός που μόλις είχε κλείσει τα 15 και πέθανε επί τόπου, ενός δεύτερου, ηλικίας 13 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση και ενός τρίτου, ηλικίας 14 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του» δήλωσε ο εισαγγελέας της Νάντης.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 7:30 μ.μ. σε μια πολυκατοικία και οι δράστες, οι οποίοι έφτασαν με ένα δίκυκλο, τράπηκαν σε φυγή, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο νεκρός έφηβος πυροβολήθηκε θανάσιμα στην είσοδο του κτιρίου και οι ένοπλοι κυνήγησαν ένα από τα δύο άλλα αγόρια μέχρι τον 13ο όροφο όπου είχε καταφύγει σε ένα διαμέρισμα, ανέφερε η αστυνομία.

Γαλλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Survivor: Οι πρώτες εικόνες του Σταύρου Φλώρου μετά τον τραυματισμό – Η βιντεοκλήση με συμπαίκτριά του και το χαμόγελο που συγκίνησε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κ. Τασούλας: “Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ειδική εκδήλωση για τη δωρεά της συλλογής τραγουδιών του Χ. Παπαευστρατίου σήμερα στο Βαφοπούλειο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Το ΣτΕ κατέθεσε τη μελέτη του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ολόκληρη η επιστολή Πικραμένου

MEDIA NEWS 30 λεπτά πριν

“Έσπασε” η Νάνσυ Ζαμπέτογλου για τη μητέρα της: “Έκλαψα σε μια πιλοτή στη Θεσσαλονίκη”

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Μιχάλης Αεράκης: Αυτά που λέω μπορεί να ακούγονται μεταφυσικά, όμως αυτή είναι η ζωή μου