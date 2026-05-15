Στον ανακριτή οι οκτώ που συνελήφθησαν για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι οκτώ κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στηνΚάτω Τιθορέα.

Μεταγωγή τους έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και ξεκίνησε η διαδικασία λήψης απολογιών. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες για σωρεία κακουργηματικών πλημμελημάτικών πράξεων. Οι πιο σοβαρές κατηγορίες είναι η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατ επάγγελμα και κατ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας.

Οι συλληφθέντες φαίνεται να έχουν διαπράξει έντεκα ληστείες, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, στο στάδιο της προανάκρισης οι κατηγορούμενοι τήρησαν σκληρή στάση και αρνήθηκαν τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση τους ξεκίνησε το 2025, μετά από ληστεία που είχαν διαπράξει στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας. Έκτοτε τους παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί και οι κινήσεις τους είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών.

Θα ερωτηθούν από τις δικαστικές αρχές για όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και όταν ολοκληρωθούν οι απολογίες τους, τότε θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

