MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στον ανακριτή οι οκτώ που συνελήφθησαν για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι οκτώ κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στηνΚάτω Τιθορέα.

Μεταγωγή τους έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και ξεκίνησε η διαδικασία λήψης απολογιών. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες για σωρεία κακουργηματικών πλημμελημάτικών πράξεων. Οι πιο σοβαρές κατηγορίες είναι η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατ επάγγελμα και κατ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας.

Οι συλληφθέντες φαίνεται να έχουν διαπράξει έντεκα ληστείες, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, στο στάδιο της προανάκρισης οι κατηγορούμενοι τήρησαν σκληρή στάση και αρνήθηκαν τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση τους ξεκίνησε το 2025, μετά από ληστεία που είχαν διαπράξει στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας. Έκτοτε τους παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί και οι κινήσεις τους είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών.

Θα ερωτηθούν από τις δικαστικές αρχές για όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και όταν ολοκληρωθούν οι απολογίες τους, τότε θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Πηγή: ertnews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Τουρκία: Τεράστιοι ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν την Σμύρνη και άλλες περιοχές – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

“Jalla” στη Βιέννη: Η Antigoni χόρεψε πάνω στο τραπέζι και έστειλε την Κύπρο στον τελικό της Eurovision 2026

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Βουλή: Πέντε δικογραφίες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Ελέγχεται για σοβαρές αξιόποινες πράξεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής

ΧΑΛΑΡΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα η εκδήλωση του ζαχαροπλαστείου με το δωρεάν προφιτερόλ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα και η λάσπη είναι πλέον η επίσημη θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη