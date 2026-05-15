Λέσβος: Καταγγελίες για ανεξέλεγκτες ταφές ζώων λόγω αφθώδους πυρετού

THESTIVAL TEAM

Σοβαρές καταγγελίες καταγράφονται στη Λέσβο σχετικά με τη διαχείριση χιλιάδων ζώων που θανατώθηκαν εξαιτίας κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιούνται ταφές χωρίς να εφαρμόζονται τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Το ζήτημα προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς πέρα από τον κίνδυνο περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και πιθανής ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, καταγγέλλεται ότι ζώα που φέρουν τον ιό μεταφέρονται με ανοιχτά φορτηγά και χωρίς μέτρα βιοασφάλειας. Όπως επισημαίνεται, αυτό ενδέχεται να δυσκολεύει την προσπάθεια περιορισμού της νόσου, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι υποχρεώνονται να εφαρμόζουν αυστηρούς περιορισμούς στις μονάδες τους.

Κάτοικοι της Λέσβου κατέγραψαν εικόνες από την ταφή μεγάλου αριθμού ζώων σε περιοχή κοντά στο Σκαλοχώρι και απέστειλαν το σχετικό υλικό στην τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr.

Σημειώνεται ότι περίπου έναν μήνα πριν, ενώ η ασθένεια είχε ήδη εντοπιστεί εδώ και δύο μήνες στο νησί, είχε εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου Αιγαίου χώρος ταφής δίπλα στον ΧΥΤΑ της Λέσβου. Ωστόσο, στη συνέχεια η Διεύθυνση Δασών απαγόρευσε τη χρήση της συγκεκριμένης περιοχής.

Ακολούθησαν συζητήσεις μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των τοπικών φορέων και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να επιλεγεί ως λύση η καύση των θανατωμένων ζώων σε ειδικό κλίβανο που διαθέτει μεγάλο σφαγείο του νησιού.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι δυνατότητες του κλιβάνου δεν φαίνεται να επαρκούν για τον αυξημένο αριθμό ζώων που οδηγούνται σε θανάτωση στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της νόσου, με συνέπεια να συνεχίζονται οι πρόχειρες ταφές χωρίς επαρκή υγειονομική προστασία.

