Προφυλακίστηκαν οι έξι από τους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα – Επεισόδια στην Ευελπίδων

Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις σημερινές απολογίες τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι έξι εκ των οκτώ κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι πέρασαν σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να απολογηθούν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί πλήθος υποστηρικτών τους, φωνάζοντας συνθήματα προς συμπαράστασή τους.

Αμέσως μετά οι έξι εκ των κατηγορουμένων προφυλακίστηκαν και μόνο δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με το protothema.gr, σε βάρος των κατηγορουμένων η εισαγγελία είχε απαγγείλει βαρύτατες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών αδικημάτων.

Μεταξύ άλλων, οι συλληφθέντες διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, της ληστεία από κοινού και κατά συρροή, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τυφέκια, χειροβομβίδες κ.λπ).

Ακόμη στους συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, παράνομη κατοχή όπλων, προμήθεια κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση, βία κατά υπάλληλων και παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

Τέλος, κατά την έξοδο των κατηγορουμένων από τα δικαστήρια σημειώθηκε ένταση, ενώ έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης.