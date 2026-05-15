Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά ο βουλευτής Ροδόπης, Φερχάτ Οζγκιούρ.

Την απόφαση του κ. Οζγκιούρ να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής στην ολομέλεια ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Βασίλης Βιλιάρδος.

Μετά την αποχώρηση του κ. Οζγκιούρ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί 11 βουλευτές.