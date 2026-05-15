Νέα τμήματα και έργα υποδομής στα κοιμητήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης

Με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και την εύρυθμη λειτουργία των κοιμητηριακών εγκαταστάσεων της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή νέων ταφικών τμημάτων και έργα υποδομών από τον Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργικότητας των κοιμητηρίων, θα ενισχύσει την ασφάλεια των πολιτών και θα βοηθήσει για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Η υλοποίησή του εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση των υποδομών και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των δήμων της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, πρόεδρος των κοιμητηρίων και μέλος της διοίκησης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, Σάββας Καλαϊτζίδης, ο αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης και η Σουλτάνα Μίχου, διευθύνουσα σύμβουλος της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε.

«Είναι τεράστια η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της αυτοδιοίκησης για την προώθηση έργων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Όταν υπάρχει αυτή η συνεργασία, τότε επιτυγχάνονται πολύ σημαντικά αποτελέσματα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», ανέφερε ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης.

Από την πλευρά του ο Σάββας Καλαϊτζίδης υπογράμμισε ότι «η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των υποδομών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Δυτικής Θεσσαλονίκης, μέσα από έργα ουσίας και μακροπρόθεσμης αξίας».

Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου Θεσσαλονίκη

