Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο ηδονοβλεψίας που βιντεοσκοπούσε γυναίκες σε λεωφορεία και τουαλέτες – “Δεν έχει δημοσιευτεί το υλικό”

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές Αρχές ο 37χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι βιντεοσκόπησε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο μία 45χρονη μέσα σε γυναικείες τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου, στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Σε βάρος του συλληφθέντα είχε ασκηθεί δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου. Η εισαγγελέας ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα ώστε να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό που εντοπίστηκε, κατόπιν αστυνομικής έρευνας, στο σπίτι του- από την έως τώρα ανάλυση των συγκεκριμένων αρχείων φαίνεται να προκύπτει ότι σε αυτά υπήρχε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν γυναίκες ή μέρη του σώματός τους, με εσώρουχα, μαγιό αλλά και γυμνές, σε χώρους όπως παραλίες, τουαλέτες και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο δικηγόρος Σωτήρης Νάστας ανέφερε για τον 37χρονο πως έχει μετανιώσει για τις πράξεις του και “απολογείται στην οικογένειά του και σε όλο τον κόσμο”. “Με τη βοήθεια Θεού και ειδικών να πάει μπροστά στη ζωή του”, πρόσθεσε.

Ο κ. Νάστας έκανε λόγο για μια “ιδιαίτερη περίπτωση παραφιλίας, συγκεκριμένα αυτή της ηδονοβλεψίας, όπως είναι γνωστό”. Υπογράμμισε πως “εκτιμήθηκαν με ιδιαίτερη σοβαρότητα και επιστασία από την ανάκριση -και θα την εξάρω ως προς αυτό- όλες οι πτυχές του θέματος”.

Ο δικηγόρος του 37χρονου τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο πως “για να μη δημιουργείται ανησυχία, και μόνο σε αυτό θα περιοριστώ, είναι ότι το σύνολο του υλικού δεν έχει δημοσιευτεί ποτέ, δεν έχει αναρτηθεί, ούτε έχει γίνει γνωστό σε τρίτα πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο”.

“Έχει κατασχεθεί και ούτε υπάρχει δυνατότητα να αναγνωριστούν πρόσωπα, καθότι δεν αποτυπώνονται πρόσωπα στο υλικό αυτό. Τα πάντα γίνονταν κατά μόνας και με σκοπό και μόνο να ικανοποιηθεί η ιδιαιτερότητα αυτή του δράστη”, συμππλήρωσε.

Ο κ. Νάστας απέφυγε να απαντήσει αν ο 37χρονος έχει ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής εξέτασης. “Σε κάθε περίπτωση έχει αφεθεί ελεύθερος, γιατί εκτιμήθηκε τόσο ο χαρακτήρας του, όσο και το ποιόν του και η τυχόν επικινδυνότητά του. Έχουν επιβληθεί κάποιοι όροι, τους οποίους δεν θα εξετάσουμε”, υπογράμμισε επίσης.