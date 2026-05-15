J2US: Βραδιά Eurovision απόψε με τον Νίκο Κοκλώνη

Μια ανάσα πριν τον μεγάλο τελικό του μεγαλύτερου διαγωνισμού τραγουδιού που φέτος διεξάγεται στη Βιέννη, το J2US μπαίνει στο απόλυτο Eurovision mood και παρουσιάζει ένα ξεχωριστό live, εκτάκτως την Παρασκευή 15 Μαΐου, στο OPEN.

Στη σκηνή του J2US ανεβαίνουν αγαπημένα πρόσωπα, καλλιτέχνες που έχουν συνδεθεί με τον διαγωνισμό και guests που υπόσχονται να απογειώσουν το κέφι, όπως η Έλενα Τσαγκρινού, οι Dinamiss, η Σίλια Καψής, ο δημοσιογράφος Γιάννης Πουλόπουλος και ο Τρύφωνας Σαμαράς σε μια ακόμα εμφάνιση – έκπληξη!

Παράλληλα επιστρέφουν και γνώριμες παρουσίες από το φετινό J2US αλλά και προηγούμενους κύκλους, όπως η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, εκρηκτική νικήτρια του J2US το 2022 σε μια special εμφάνιση, η Βίκυ Κουλιανού, η Έρρικα Πρεζεράκου, η Χριστίνα Παππά, ο Ηλίας Γκότσης, η Mary Vytinaros, η Έφη Θώδη και ο DJ Deleasis, που… σα να μην πέρασε μια μέρα, δίνουν τη δική τους, ξεχωριστή νότα στη βραδιά.

Σε ένα live που έχει καθιερωθεί ως θεσμός από τον Νίκο Κοκλώνη τα τελευταία χρόνια στο J2US, τα ζευγάρια που παραμένουν στο παιχνίδι, διαγωνιζόμενοι που έχουν αποχωρήσει αλλά και αγαπημένα πρόσωπα – καλεσμένοι, ενώνουν τις δυνάμεις τους και στήνουν το δικό τους Eurovision stage!

Στη σκηνή του J2US θα ερμηνεύσουν εμβληματικά τραγούδια από την ιστορία της Eurovision, σε ένα διαγωνιστικό πρόγραμμα χωρίς αποχώρηση, αλλά με αυξημένες απαιτήσεις, έντονο ανταγωνισμό και στόχο το απόλυτο 12άρι! Ετσι θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τους coaches και τους συμμετέχοντες σε ξεχωριστές, δημιουργικές και ανατρεπτικές εμφανίσεις, λίγο πριν την τελική ευθεία του παιχνιδιού, τον ημιτελικό στις 21 Μαίου και τον τελικό, στις 23 Μαίου.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η εμφάνιση του Δημήτρη Σχοινά σε ένα απολαυστικό medley.

Με ρυθμό που δεν πέφτει ούτε στιγμή, εντυπωσιακές εμφανίσεις και ένα ακόμα Σαββατόβραδο με τηλεοπτικό υπερθέαμα, το J2US μετατρέπεται στο απόλυτο pre-Eurovision event της ελληνικής τηλεόρασης.

Με έντονο παλμό, τραγούδια που λατρέψαμε και καλλιτέχνες που έχουν γράψει ιστορία στον ευρωπαικό διαγωνισμό, το πιο κεφάτο τηλεοπτικό πάρτυ έχει αέρα Eurovision και μετατρέπεται σε μια λαμπερή σκηνή γεμάτη αναμνήσεις, ρυθμό και εκπλήξεις! Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που το συγκεκριμένο live έχει αποκτήσει τη δική του ταυτότητα τη γνωστή σε όλους πλέον… “Koklovision”!

Στην κριτική επιτροπή, δίπλα στη Βίκυ Σταυροπούλου, τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, επιστρέφει ως guest, ο Γιάννης Ζουγανέλης !

Οι coaches και οι διαγωνιζόμενοι παρτενέρ τους, με τη δική τους ενέργεια δίνουν τον τόνο σε ένα διαφορετικό live γεμάτο ρυθμό και ανατροπές, ενώ το backstage με τον Τρύφωνα Σαμαρά και την Cinderella αναμένεται απολαυστικό και με εκπλήξεις που θα συζητηθούν.

Το J2US πάει Eurovision και μας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μας κάνει όλους μια μεγάλη παρέα και δε θα μοιάζει με καμία άλλη!

Ραντεβού – εκτάκτως – απόψε στις 20:50 στο OPEN, για το απόλυτο Eurovision πάρτυ!