Άρης: Επέστρεψε ο Πέρεθ, χαμόγελα για Σούντμπεργκ

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του Άρη για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, με τον Κάρλες Πέρεθ να επιστρέφει σε ρυθμούς προπονήσεων, ενώ ο τραυματισμός του Νόα Σούντμπεργκ δεν αποδείχθηκε σοβαρός.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ:

«Στο Κλεάνθης Βικελίδης προπονήθηκαν σήμερα το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (17/05, 17:00).

Και στο πρόγραμμα της Παρασκευής χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική και τελειώματα φάσεων για το δεύτερο γκρουπ.

Σε ό,τι αφορά τα νέα από το «μέτωπο» των τραυματιών, οι Κάρλες Πέρεθ και Νόα Σούντμπεργκ συμμετείχαν σε κομμάτια της προπόνησης, ενώ ο Φαμπιάνο Λέισμαν συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο παιχνίδι».