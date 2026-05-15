MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Επέστρεψε ο Πέρεθ, χαμόγελα για Σούντμπεργκ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του Άρη για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, με τον Κάρλες Πέρεθ να επιστρέφει σε ρυθμούς προπονήσεων, ενώ ο τραυματισμός του Νόα Σούντμπεργκ δεν αποδείχθηκε σοβαρός.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ:

«Στο Κλεάνθης Βικελίδης προπονήθηκαν σήμερα το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (17/05, 17:00).

Και στο πρόγραμμα της Παρασκευής χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική και τελειώματα φάσεων για το δεύτερο γκρουπ.

Σε ό,τι αφορά τα νέα από το «μέτωπο» των τραυματιών, οι Κάρλες Πέρεθ και Νόα Σούντμπεργκ συμμετείχαν σε κομμάτια της προπόνησης, ενώ ο Φαμπιάνο Λέισμαν συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο παιχνίδι».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Ντύλαν: Ο πρώτος σκύλος θεραπείας έπιασε “δουλειά” στο νοσοκομείο Μεταξά – Δείτε εικόνες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Youth Pass 2026: Τελευταία μέρα για αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για το voucher των 150 ευρώ

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Survivor: Οι πρώτες εικόνες του Σταύρου Φλώρου μετά τον τραυματισμό – Η βιντεοκλήση με συμπαίκτριά του και το χαμόγελο που συγκίνησε

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ειδική εκδήλωση για τη δωρεά της συλλογής τραγουδιών του Χ. Παπαευστρατίου σήμερα στο Βαφοπούλειο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Το Ισραήλ μηνύει τους New York Times για άρθρο περί σεξουαλικής κακοποίησης Παλαιστινίων κρατουμένων

ΧΑΛΑΡΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα η εκδήλωση του ζαχαροπλαστείου με το δωρεάν προφιτερόλ