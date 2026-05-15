Θεσσαλονίκη: 312 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε 24 ώρες
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της ίδιας Διεύθυνσης, προέβησαν την Πέμπτη (12/5) σε ελέγχους οχημάτων σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης όπου βεβαιώθηκαν 1.073 παραβάσεις.
Συγκεκριμένα:
- 312 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,
- 39 παραβάσεις για μη χρήση κράνους από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών,
- 166 παραβάσεις φορτηγών και
- 556 λοιπές παραβάσεις.
