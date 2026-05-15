Survivor: Οι πρώτες εικόνες του Σταύρου Φλώρου μετά τον τραυματισμό – Η βιντεοκλήση με συμπαίκτριά του και το χαμόγελο που συγκίνησε

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο δημοσίευσε η Μαντίσα Τσότα, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τον Σταύρο Φλώρο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο «Survivor». Μέσα από μια συγκινητική βιντεοκλήση που μοιράστηκε στα social media, ο παίκτης εμφανίζεται να νοσηλεύεται, διατηρώντας όμως το χαμόγελο και τη θετική του διάθεση παρά τις δύσκολες στιγμές που περνά.

Η Μαντίσα θέλησε να δείξει δημόσια τη στήριξή της, συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με καρδιές και emojis προσευχής. Στο μήνυμά της εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή της που τον είδε καλύτερα, αποκαλώντας τον τρυφερά «Χαμογελάρα μου».