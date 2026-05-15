Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Eργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, υλοποιεί εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανίων και πιο συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Χαλκιδική στο έρεισμα, από τη χ.θ. 25,00 περίπου μέχρι τη χ.θ. 32,00 περίπου, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 08:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Τροχαίας Ν. Μουδανιών και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

