MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Youth Pass 2026: Τελευταία μέρα για αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για το voucher των 150 ευρώ

|
THESTIVAL TEAM

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων όσων επιθυμούν να λάβουν το Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ, με την μορφή επιταγής.

Όσοι θέλουν να υποβάλουν συμμετοχή σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του Youth Pass 2026, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο https://vouchers.gov.gr/youthpass και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες, με την καταβολή των ποσών να ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαΐου 2026.

Πώς και πού λειτουργεί το Youth Pass

Το Youth Pass χορηγείται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι με διάρκεια ισχύος 2 ετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις

Αναλυτικά που μπορεί να αξιοποιηθεί το Youth Pass σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στο Vouchers.gov.gr:

  • Αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές
  • Ενοικίαση αυτοκινήτων
  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα
  • Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
  • Υπηρεσίες ταξί
  • Υπηρεσίες λεωφορείων
  • Θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά
  • Ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών
  • Αεροδρόμια / αεροσταθμοί
  • Ταξιδιωτικά πρακτορεία
  • Ενοικίαση σκαφών
  • Ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.
  • Ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική
  • Βιβλιοπωλεία
  • Λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα
  • Κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού
  • Κάμπινγκ
  • Λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων
  • Σινεμά
  • Αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο
  • Θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων
  • Ορχήστρες και μπάντες
  • Εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία
  • Υπηρεσίες γυμναστηρίου

Youth pass

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Γεραπετρίτης για Τουρκία και “Γαλάζια Πατρίδα”: Καταδικασμένη να αποτύχει κάθε μονομερής ενέργεια

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Ιωάννα Μαλέσκου σε Γιώργο Λιάγκα: “Τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά, θα έκανες δίδυμο;”

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Πωλίνα για Γιώργο Μαρίνο: Ήταν προστυχιά που μια εκπομπή πήρε πλάνα του, ενώ ο άνθρωπος δεν είχε επαφή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: 312 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε 24 ώρες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης από αύριο στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης – Σε ποιο σημείο

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Δανία: Στο νοσοκομείο με στηθάγχη η βασίλισσα Μαργαρίτα