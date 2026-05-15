Φαίη Σκορδά: Η on air εξήγηση για το θέμα που “έκοψε” από την εκπομπή – “Δεν θέλω καθόλου να συμμετέχουμε σε αυτό”

THESTIVAL TEAM

Η Φαίη Σκορδά τοποθετήθηκε σήμερα στον αέρα του «Buongiorno» σχετικά με τις δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου, εξηγώντας παράλληλα για ποιον λόγο δεν επιθυμούσε να προβληθεί το θέμα με τον θάνατο των δύο ανήλικων κοριτσιών στην Ηλιούπολη.

«Είναι ένα θέμα που αποφάσισα να μην το θίξουμε, παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να δώσουμε συνέχεια», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι ο δημόσιος διάλογος και το ρεπορτάζ που γίνεται γύρω από αυτά τα θέματα ίσως να έχει αρνητικά αποτελέσματα, σε σχέση με τον μιμητισμό, σε οτιδήποτε…

Και δεν θέλω καθόλου να συμμετέχουμε σε αυτό, παρά να μιλούν μόνο οι ειδικοί που ξέρουν να το σχολιάζουν. Λέω γιατί δεν παίξαμε αυτό το θέμα καθόλου και αναγκάζομαι τώρα να εξηγήσω».

Φαίη Σκορδά

