Χάος στα δικαστήρια Ηρακλείου για τον 47χρονο που κατηγορείται ότι παρέσυρε σκόπιμα 33χρονο πριν τον γάμο του

Σκηνές έντασης το πρωί της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, κατά την άφιξη του 47χρονου από τη Μεσσαρά, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 33χρονου συγχωριανού του, λίγο πριν από τον γάμο του τελευταίου.

Μόλις ο 47χρονος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, συγγενείς του 33χρονου, που βρίσκονταν ήδη στον χώρο, κινήθηκαν εναντίον του, επιχειρώντας να του επιτεθούν και να τον χτυπήσουν. Επικράτησε αναστάτωση, ενώ ακούγονταν φωνές όπως “Θα πας να μισερώσεις το κοπέλι μας παραμονή του γάμου του”.

Χάρη στην άμεση παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς αστυνομικοί απομάκρυναν γρήγορα τον 47χρονο από το σημείο και παράλληλα άλλοι συνάδελφοί τους οδήγησαν εκτός του κτηρίου τους συγγενείς του 33χρονου, ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση.

Λίγο αργότερα μετέφεραν και πάλι τον κατηγορούμενο στο χώρο για την απολογία του, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι εκεί βρίσκονται και δικοί του συγγενείς.

Υπενθυμίζεται ότι ο 47χρονος συνελήφθη μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα σε χωριό της Μεσσαράς.

Ο 33χρονος, ο οποίος είχε μιλήσει και στο Cretalive.gr, κατήγγειλε ότι ο 47χρονος με τον οποίο είχαν προστριβές από το παρελθόν, επιχείρησε να τον εμβολίσει εσκεμμένα με το αυτοκίνητο του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να καθηλωθεί για εβδομάδες στο κρεβάτι λίγο πριν τον γάμο του, στις 12 Ιουνίου. «Έχω φοβερούς πόνους, δεν κοιμάμαι, με πιάνουν κρίσεις πανικού. Για ποιο ατύχημα μιλάνε; Κινήθηκε κατά πάνω μου με πρόθεση δύο φορές. Είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη…»

Ο 33χρονος αλλά και μέλη της οικογένειας του περιέγραψαν ένα «εκρηκτικό» κλίμα, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος συμπεριφέρεται με προκλητικό τρόπο, ενώ ζητούν, όπως λένε, να γίνει ό,τι πρέπει από μέρους της δικαιοσύνης καθώς υπάρχει κίνδυνος εκτροχιασμού της όλης κατάστασης.

Εκ διαμέτρου αντίθετοι είναι οι ισχυρισμοί που προβάλλει ο 47χρονος, ο οποίος αρνείται την αποδιδόμενη κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι τα όσα καταγγέλλει ο 33χρονος είναι αβάσιμα. Κατά τον ίδιο, υπήρξε ένα λεκτικό επεισόδιο, θέλησε, ωστόσο, να δώσει τόπο στην οργή και πήγε να φύγει. Ο δρόμος στο σημείο είναι στενός και, κατά τους ισχυρισμούς του, ίσως κατά την διέλευση του να «βρήκε» το αυτοκίνητο του καταγγέλλοντα και να τον χτύπησε. Ο κατηγορούμενος μιλάει για ατύχημα και παραπέμπει στην κατάθεση του πατέρα του 33χρονου στην οποία γίνεται λόγος για τροχαίο.

