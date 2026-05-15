Κοψιάλης: Ανέβασε βίντεο με το σώμα του πριν χάσει κιλά – “Έχω περάσει 17 καλοκαίρια ντροπής”

Ένα προσωπικό βίντεο δημοσίευσε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης στο TikTok, δείχνοντας το σώμα του πριν ξεκινήσει τη διατροφική του αλλαγή. Ο influencer μίλησε ανοιχτά για τις ανασφάλειες που βίωνε επί χρόνια, αποκαλύπτοντας πως απέφευγε να βλέπει τον εαυτό του και φορούσε μόνο φαρδιά ρούχα.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη περάσει 186 ημέρες από την αρχή της προσπάθειάς του, ενώ υποσχέθηκε πως σύντομα θα αποκαλύψει όλα όσα έκανε. Κλείνοντας, δήλωσε πως αυτό το καλοκαίρι αισθάνεται πιο ελεύθερος από ποτέ και θέλει να δώσει δύναμη και σε άλλους ανθρώπους.

@alexandros.kopsialis Το βίντεο είναι τραβηγμένο 23 Νοεμβρίου 2025, 13 ημέρες αφότου έχω ξεκινήσει αυτό το ταξίδι! Από τις 23 Νοεμβρίου έως και σήμερα έχουν περάσει 186 μέρες. Μου έχουν μείνει 124 ημέρες μέχρι να σας αποκαλύψω ΑΚΡΙΒΩΣ το τι έκανα, και ΟΧΙ ΤΟ ΤΙ ΠΗΡΑ ,όπως θα θέλατε πολλοί, οι οποίοι έχετε προπονητές που κυνηγάνε την εύκολη λύση χωρίς να νοιάζονται πραγματικά για την υγεία σας. Έχω περάσει 17 καλοκαίρια ντροπής, 17 καλοκαίρια να κρύβομαι σε πετσέτες και κάτω απο φαρδίες μπλούζες, 17 χειμώνες που κυκλοφορούσα με βερμούδα και ας κρύωνα επειδή δεν άντεχα να με ακουμπάει το παντελόνι, 17 χρόνια χωρίς να με ενδιαφέρει το τι θα ψωνίσω για να βάλω, αρκεί να ήταν ΦΑΡΔΥ, 17 χρόνια που ανά 10 δευτερόλεπτα τίναζα την μπλούζα που κόλλαγε στην κοιλιά μου και στα βυζιά μου, 17 χρόνια που έψαχνα μαξιλάρι σε όποιο καναπέ καθόμουν για να βάλω στην κοιλιά μου, 17 χρόνια που απέφευγα να με δω στον καθρέφτη μετά το μπάνιο, 17 χρόνια που έκανα έρωτα με κλειστό φως στο απόλυτο σκοτάδι, 17 χρόνια που υπήρξα σκλάβος του φαγητού , 17 χρόνια που έψαχνα απομονωμένες παραλίες για να απολαύσω το νερό… Θα μπορούσα να γράφω τα βιώματα ενός χοντρού για τα επόμενα 17 χρόνια! Αυτό το καλοκαίρι απελευθερώνομαι! 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ξεκινας εσύ το δικό σου! #kopsialis

