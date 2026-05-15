Η Ειρήνη Κολιδά ξεσπά κατά της Acun Medya: Μου είπαν ψέματα, αδιαφόρησαν για την υγεία μου και το μόνο που τους ένοιαζε ήταν το γύρισμα

Η Ειρήνη Κολιδά ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» μιλώντας για τη δική της περιπέτεια στο Survivor, όταν, είχε τρακάρει το βανάκι των Μαχητών.

«Μόλις άκουσα για τον Σταύρο, αυτό που σκέφτηκα ήταν ο δικός μου τραυματισμός. Το παιδί, βέβαια, έχει πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα από μένα.

Σε μένα, για τηλεοπτικούς λόγους, μου έβγαλαν τον ορό στο νοσοκομείο. Μας μετέφεραν με φορτηγάκι χωρίς ασφάλεια, χωρίς ζώνες. Το πιο τραγικό που είχα βιώσει ήταν πως όταν ήμουν στο νοσοκομείο είχα μια λοίμωξη στο αίμα… Κι εκείνη τη μέρα μου είπαν ότι θα πρέπει να παρουσιαστώ κι εγώ στο συμβούλιο για να ανακοινώσουν το ατύχημα και ότι πρέπει να είμαι κι εγώ εκεί για να καθησυχάσουν τον κόσμο ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Οι γιατροί επέμεναν ότι δεν πρέπει να βγει ο ορός, εγώ έκλαιγα, αγχώθηκα.

Όταν πήγα στο συμβούλιο, είπαν ότι είναι αντιτηλεοπτικό να φαίνεται ο ορός, προσπάθησαν να τον κρύψουν, αλλά δεν κρυβόταν και τελικά αποφάσισαν να τον βγάλουν. Μου είπε ο γιατρός της παραγωγής ότι στο νοσοκομείο θα μου δώσουν χάπι, αντί για ορό. Όταν πήγα εκεί, οι γιατροί δεν ήξεραν τίποτα, μου είπαν ότι δεν είχαν συνεννοηθεί με κανέναν. Από την παραγωγή δεν το σήκωνε κανείς το τηλέφωνο, ήμουν έξαλλη. Μου είπαν ψέματα για να γίνει το γύρισμα, αδιαφόρησαν για την υγεία μου και το μόνο που τους ένοιαζε ήταν το γύρισμα», είπε η Ειρήνη Κολιδά.