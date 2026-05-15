MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Αρχίζει σήμερα το 2ο Φεστιβάλ ΑμεΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης – “Μία Γιορτή για όλους”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, διοργανώνει και φέτος ένα φεστιβάλ με επίκεντρο τα άτομα με αναπηρία και προσκαλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε μια γιορτή συμπερίληψης και αγάπης.

Το 2ο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, “Μια Γιορτή για όλους”, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 15, το Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα «Νερού», στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» και στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο.

Στο φεστιβάλ θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 20 σύλλογοι, ενώ θα υλοποιηθούν ποικίλες δράσεις συμπερίληψης, αθλητικές και κοινωνικές, που προωθούν την ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με και χωρίς Αναπηρία, καταργώντας αποκλεισμούς.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμπερίληψης, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, μέσα από κοινές αθλητικές και βιωματικές δραστηριότητες, καλλιεργώντας τον σεβασμό, την αποδοχή και τη συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Θεσσαλονίκης στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμπερίληψη και ενισχύουν την κοινωνική συνείδηση και συνοχή.

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Βουλή: Πέντε δικογραφίες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Ελέγχεται για σοβαρές αξιόποινες πράξεις

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Ανδρέας Μικρούτσικος: Aν χάσουμε την πρώτη θέση θεωρώ υπεύθυνο τον Φωκά Ευαγγελινό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 53 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην 20η Επαρχιακή Οδό – Σε ποια σημεία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Αγωνία για τον Μεϊτέ ενόψει Παναθηναϊκού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιβάτες του μετρό εγκλωβίστηκαν για λίγο στα ασανσέρ λόγω πτώσης στην τάση του ρεύματος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα για την παράσταση “Δυο γυναίκες χορεύουν” στο Θέατρο Τ