Θεσσαλονίκη: Το τρικάβαλο σε ηλεκτρικό πατίνι ήταν τελικά παράνομη μεταφορά αλλοδαπών – Συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός
Μπροστά σε ένα όχι και τόσο συνηθισμένο θέαμα βρέθηκαν χθες το πρωί αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια περιπολίας εντόπισαν τρία άτομα που επέβαιναν σε ένα ηλεκτρικό πατίνι.
Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στα άτομα να σταματήσουν όμως ο οδηγός του πατινιού δεν υπάκουσε και συνέχισε την πορεία του ενώ πέταξε από πάνω του και ένα αναδιπλούμενο στιλέτο. Τελικά λίγη ώρα αργότερα το πατίνι ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη.
Πρόκειται για έναν νεαρό από την Αίγυπτο ηλικίας 17 ετών, ο οποίος μετέφερε δύο ακόμη αλλοδαπούς από το Νεπάλ και το Πακιστάν που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
