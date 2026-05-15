MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Το τρικάβαλο σε ηλεκτρικό πατίνι ήταν τελικά παράνομη μεταφορά αλλοδαπών – Συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μπροστά σε ένα όχι και τόσο συνηθισμένο θέαμα βρέθηκαν χθες το πρωί αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια περιπολίας εντόπισαν τρία άτομα που επέβαιναν σε ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στα άτομα να σταματήσουν όμως ο οδηγός του πατινιού δεν υπάκουσε και συνέχισε την πορεία του ενώ πέταξε από πάνω του και ένα αναδιπλούμενο στιλέτο. Τελικά λίγη ώρα αργότερα το πατίνι ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη.

Πρόκειται για έναν νεαρό από την Αίγυπτο ηλικίας 17 ετών, ο οποίος μετέφερε δύο ακόμη αλλοδαπούς από το Νεπάλ και το Πακιστάν που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Η απάντηση της Μπριζίτ Μακρόν στο SMS του Μακρόν στην Ιρανή ηθοποιό: “Δεν κοιτάζω το κινητό του συζύγου μου”

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παράκληση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για όσους δίνουν φέτος πανελλήνιες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Με την ομιλία του Κυρ. Μητσοτάκη ανοίγουν την Παρασκευή οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΕΘΝΙΚΑ 19 ώρες πριν

Δεν μπλέχτηκε υποβρύχιο στα δίχτυα τράτας ανοιχτά της Τήνου: “Αντιλήφθηκε το σκάφος και απομακρύνθηκε” λέει το Πολεμικό Ναυτικό