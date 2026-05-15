Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 52χρονος που εκκρεμούσε σε βάρος του ποινή φυλάκισης για διακίνηση μεταναστών
Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Ευόσμου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών για παράνομη διακίνηση μεταναστών.
