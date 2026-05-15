Βόλος: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν και παρέσυρε την 83χρονη μητέρα της – Νοσηλεύεται με κατάγματα και τραύμα στο κεφάλι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Βόλο, όταν 62χρονη γυναίκα τραυμάτισε σοβαρά την 83χρονη μητέρα της, ύστερα από λάθος χειρισμό του οχήματος που οδηγούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magniasianews.gr, λίγο μετά τις 19:30 η 62χρονη βρισκόταν στην οικία της μητέρας της και ετοιμαζόταν να αποχωρήσει με το αυτοκίνητό της. Ωστόσο, αντί να επιλέξει την πρώτη ταχύτητα, έβαλε κατά λάθος όπισθεν, με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί ανεξέλεγκτα προς τα πίσω.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στον τοίχο της αυλής, ξήλωσε τα κάγκελα και παρέσυρε την 83χρονη, η οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού. Από την πρόσκρουση η ηλικιωμένη υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, καθώς και πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η 83χρονη διατηρούσε τις αισθήσεις της, αν και είχε χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται.

