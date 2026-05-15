Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη για παράνομη διαμονή στη χώρα
Intime
THESTIVAL TEAM
Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποίησε στοχευμένη δράση από χθες το απόγευμα έως σήμερα τα ξημερώματα.
Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του Ιερού Ναού Παναγίας Χαλκέων, της πλατείας Αριστοτέλους, της αγοράς Βλάλη, της οδού Εγνατίας, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Θέρμης, κατά τους οποίους:
• Ελέγχθηκαν (108) άτομα και (7) οχήματα,
• Προσήχθησαν (8) άτομα και
• Συνελήφθη (1) εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.
“Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού”, αναφέρει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κ. Χατζηδάκης: Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής
- Η Ειρήνη Κολιδά ξεσπά κατά της Acun Medya: Μου είπαν ψέματα, αδιαφόρησαν για την υγεία μου και το μόνο που τους ένοιαζε ήταν το γύρισμα
- Youth Pass 2026: Τελευταία μέρα για αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για το voucher των 150 ευρώ