MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη για παράνομη διαμονή στη χώρα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποίησε στοχευμένη δράση από χθες το απόγευμα έως σήμερα τα ξημερώματα.

Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του Ιερού Ναού Παναγίας Χαλκέων, της πλατείας Αριστοτέλους, της αγοράς Βλάλη, της οδού Εγνατίας, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Θέρμης, κατά τους οποίους:

• Ελέγχθηκαν (108) άτομα και (7) οχήματα,
• Προσήχθησαν (8) άτομα και
• Συνελήφθη (1) εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

“Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού”, αναφέρει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης από αύριο στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης – Σε ποιο σημείο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Περιστέρι: Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν σε τρώγλη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 10 ώρες πριν

Νέο χτύπημα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες παλιών ΙΧ – Έτσι θα βγουν από την κυκλοφορία, τι θα μετρούν τα νέα ραντάρ των δρόμων

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 20 ώρες πριν

Σε ονοματοδοσία οδών προχώρησε ο Δήμος Χαλκηδόνος στους οικισμούς Κουφαλίων και Χαλκηδόνας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη για παράνομη διαμονή στη χώρα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Λίνα Μενδώνη: Στρατηγική εμβάθυνση των πολιτιστικών σχέσεων Ελλάδας και Σερβίας η υπογραφή τριών συμφωνιών