Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη για παράνομη διαμονή στη χώρα

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποίησε στοχευμένη δράση από χθες το απόγευμα έως σήμερα τα ξημερώματα.

Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του Ιερού Ναού Παναγίας Χαλκέων, της πλατείας Αριστοτέλους, της αγοράς Βλάλη, της οδού Εγνατίας, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Θέρμης, κατά τους οποίους:

• Ελέγχθηκαν (108) άτομα και (7) οχήματα,

• Προσήχθησαν (8) άτομα και

• Συνελήφθη (1) εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

“Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού”, αναφέρει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της.