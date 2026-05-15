Βαρουφάκης: Να σας πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο – Βρείτε κάτι άλλο να κάνετε

Με αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάνης Βαρουφάκης γνωστοποίησε ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσει τον φετινό τελικό της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου, με τη συμμετοχή και του Ακύλα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 εξηγεί τους λόγους της επιλογής του, ασκώντας σφοδρή κριτική στη διοργάνωση.

«Να σας πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο;», αναφέρει χαρακτηριστικά στην αρχή του βίντεο, σημειώνοντας πως, αν και ο ίδιος δεν παρακολουθούσε ιδιαίτερα τα τραγούδια του διαγωνισμού, θεωρούσε διαχρονικά ιδιαίτερα δημοφιλή τη διαδικασία της βαθμολογίας.

Στη συνέχεια, ο Γιάνης Βαρουφάκης συνδέει την απόφασή του με τη στάση της διοργάνωσης απέναντι στο Ισραήλ, δηλώνοντας: «Η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Η Eurovision, επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο του Ισραήλ, κράτος απαρτχάιντ, μετατράπηκε σε “Genocidevision”».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο πρώην υπουργός Οικονομικών επανέρχεται στο ίδιο μήνυμα, γράφοντας μεταξύ άλλων πως «η Eurovision-φερέφωνο του Ισραήλ μετατράπηκε σε Genocidevision», καλώντας παράλληλα το κοινό να επιλέξει «κάτι άλλο» για τη σαββατιάτικη διασκέδασή του.

«Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο», προσθέτει ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25.