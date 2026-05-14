Χανταϊός: Συνολικά 41 άτομα υπό παρακολούθηση στις ΗΠΑ

THESTIVAL TEAM

Συνολικά 41 άτομα βρίσκονται επί του παρόντος υπό παρακολούθηση για τον χανταϊό, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους 41 ανθρώπους θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους και να αποφεύγουν την επαφή με άλλους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης των 42 ημερών.

Τα 41 άτομα προέρχονται από τρεις κύριες ομάδες, όπως ανέφερε ο Δρ Ντέιβιντ Φίτερ του CDC “Πρώτον, επιβάτες που επαναπατρίστηκαν πρόσφατα και βρίσκονται τώρα στη Νεμπράσκα και στο Έμορι. Δεύτερον, επιβάτες που είχαν ήδη αποβιβαστεί από το πλοίο και είχαν επιστρέψει στα σπίτια τους πριν εντοπιστεί η επιδημία. Και τρίτον, άτομα που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, συγκεκριμένα σε πτήσεις όπου υπήρχε κρούσμα με συμπτώματα”, ανέφερε.

Χανταϊός

