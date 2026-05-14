Μιχάλης Αεράκης: Αυτά που λέω μπορεί να ακούγονται μεταφυσικά, όμως αυτή είναι η ζωή μου

Ο Μιχάλης Αεράκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων, για την ενασχόλησή του με την υποκριτική, τις δουλειές που έχει κάνει στο παρελθόν, αλλά και για την πίστη του στον Θεό.

«Είμαι άνθρωπος που από μικρός μου άρεσε να είμαι μέσα στον κόσμο και δεν είναι τυχαίο που η πρώτη μου πρώτη μου δουλειά στην Κρήτη ήταν να πουλάω λαχεία στο Ηράκλειο σε ηλικία 12 ετών. Και ήμουν μέσα στον κόσμο, μες στα σοκάκια, μέσα στις ιδιαιτερότητες του χώρου που ζούσα.

Μετά σερβιτόρος. Η ζωή μου όλη είναι να παρατηρώ, να έχω εικόνες και όταν μπήκα στο θέατρο να βγάλω και τα συναισθήματα που είχα μέσα μου. Η παρατήρηση για μένα είναι εξαιρετικό προσόν σε έναν άνθρωπο, ό, τι δουλειά και αν κάνει, όταν έχει το στοιχείο της παρατήρησης. Να είναι παρών και της λεπτομέρειας», είπε αρχικά ο Μιχάλης Αεράκης.

Για την αγάπη του για το θέατρο και την υποκριτική ανέφερε: «Μετά τον “Σασμό”, οι μετοχές μου άλλοτε είναι πολύ ψηλά, άλλοτε είναι πολύ χαμηλά. Και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για το ψηλά και για τα χαμηλά. Το θέατρο για μένα είναι ένα ταξίδι και πρέπει να παρακαλάς, αν το αγαπάς, να είσαι μέσα στη βαρκούλα, αδιαφορώντας για ποια θέση. Πρέπει όμως να είσαι προετοιμασμένος για όλες τις αλλαγές. Πρέπει να έχεις μια καθημερινή επαφή με τον εαυτό σου, να συνομιλείς με τον εαυτό σου».

Και κατέληξε ο Μιχάλης Αεράκης: «Εμένα ο κολλητός μου είναι ο “Μιχάλης” και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Αγαπώ τον Μιχάλη. Συνομιλώ με τον Μιχάλη. Πιστεύω στον Θεό. Έχω μια απευθείας σύνδεση με τον Θεό. Σε δυσκολίες θα κοιτάξω εκεί ψηλά. Θα του πω κι Αυτός θα μου κλείσει το μάτι και θα μου πει “άντε προχώρα, εδώ είμαι εγώ”. Αυτά όλα μπορεί να ακούγονται μεταφυσικά, όμως αυτή είναι η ζωή μου και αγαπώ όλο τον κόσμο».