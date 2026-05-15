Γεωργιάδης: Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή

Για ψέματα κάνει λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας τα όσα ισχυρίστηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης που νοίκιασε η οικογένειά του και μετά ο ίδιος στο Δημόσιο

«Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μετά φόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ τον μήνα. Στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση είπε ένα μεγάλο ψέμα. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας και ο γιος Ανδρουλάκης, και οι δύο υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση της εποχής (σ.σ. το 2009) ένα συμβόλαιο» είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης στο Action 24.

«Είναι ψέμα και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί κυβέρνησης Καραμανλής και το Κτηματολόγιο υλοποίησε την απόφαση αυτή. Οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου, το συμβόλαιο το υπέγραψε το Κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φτηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή όπως λέει ψευδώς δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Και μου κάνει εντύπωση ότι λέει τόσα ψέματα στην τηλεόραση» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Η επιτροπή αξιολόγησης ενέκρινε τις τέσσερις προσφορές από τις οποίες η 4η του κ. Ανδρουλάκη ήταν η φτηνότερη απορρίπτοντας την την πέμπτη που ήταν σημαντικά φτηνότερη. Για να καταλάβει ο κόσμος: Ο Ανδρουλάκης έδωσε τίμημα 10.500 ευρώ και αυτός που έκοψαν επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ έδωσε 7.500 ευρώ. Άρα επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ένα μεγάλο στέλεχος της νομαρχιακής Ηρακλείου κέρδισε ένα συμβόλαιο από το Δημόσιο. Έχουμε καταφανώς εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Κατά τον ίδιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «έχει ξεκινήσει με μια σειρά ψεμάτων: είπε ότι νοικιαζόταν από το 2004. Εγώ δεν το ξέρω αλλά εδώ δεν κολλάει κάτι: αν υπήρχε προηγούμενη σύμβαση με το κτηματολόγιο το 2004, γιατί έγινε ο διαγωνισμός το 2009 και το 2010; Αν ήταν σε άλλη υπηρεσία είναι άσχετο με αυτό που συζητάμε. Πονηρά ακούω, επίσης, το εξής: λέει ο Ανδρουλάκης δεν είναι το πρώτο συμβούλιο το 2010, ήταν το 2004. Οι εκλογές τότε ήταν το Μάρτιο, μήπως το συμβόλαιο που πήρε το 2004 έγινε προ των εκλογών; Να μας το παρουσιάσει γιατί αν έχει πάρει το συμβόλαιο πριν φύγει ο Σημίτης ακόμα χειρότερα γι’ αυτόν. Από την ώρα που μόνος του λέει ότι υπήρχε προηγούμενο συμβόλαιο, ποιον μήνα και με ποια διαδικασία;»

Διευκρίνισε, επίσης, ότι «εγώ δεν έχω σκοπό να πάω τον Ανδρουλάκη στα δικαστήρια, είπα όμως ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είναι ένας βαθύπλουτος, ένα εκατ. από εδώ και ένα από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα. Αυτή την περίοδο δύο αρχηγοί με έχουν χρεώσει αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης για την πολιτική δολοφονία τους: Ο Ανδρουλάκης και η Κωνσταντοπούλου. Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κ. Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττει 10.000 ευρώ τον μήνα από το Δημόσιο. Για μένα είναι ηθικά απαράδεκτο για φέρελπι πρωθυπουργό και αρχηγό της αντιπολίτευσης».