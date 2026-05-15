Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα για την παράσταση “Δυο γυναίκες χορεύουν” στο Θέατρο Τ

Μετά τα «Λαμπερά Παράσιτα» του Philip Ridley, το Θέατρο Τ ολοκληρώνει τη φετινή καλλιτεχνική περίοδο με μια παράσταση που παίρνει τη μοναξιά από το χέρι και τη βάζει να…χορέψει, όχι απαραίτητα συγχρονισμένα, αλλά ειλικρινά, τρυφερά και με χιούμορ.

Το έργο «Δυο γυναίκες χορεύουν» του Καταλανού συγγραφέα Ζουζέπ Μαρία Μπενέτ ι Ζουρνέτ, που παρουσιάζεται στο Τ από τις 15 Μαΐου σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή, φέρνει στη σκηνή την Έφη Σταμούλη και τη Σοφία Βούλγαρη σε μια συνάντηση χωρίς πρόβα ή έτοιμη χορογραφία. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται δυο γυναίκες που δεν μοιάζουν σε τίποτα εκτός από ένα: καμιά τους δεν είναι διατεθειμένη να ζήσει τη ζωή που της έχουν προδιαγράψει οι άλλοι.

Από τη μία πλευρά, μια ηλικιωμένη γυναίκα με έντονη προσωπικότητα, χιούμορ, αδυναμία στα κόμικς και πείσμα να διατηρήσει την αυτονομία της. Από την άλλη, μια νεότερη γυναίκα που κουβαλά απώλειες, σιωπές και μια εσωτερική κόπωση που επηρεάζει τη στάση της απέναντι στη ζωή. Ανάμεσά τους, γνώριμες, «καλοπροαίρετες» αποφάσεις τρίτων που πάντα «ξέρουν καλύτερα». Κάπως έτσι, ξεκινά μια αναπάντεχη σχέση. Η μία αρνείται να γίνει η γιαγιά που της επιβάλλουν. Η άλλη δεν θυμάται πότε σταμάτησε να θέλει. Δυο γυναίκες, δυο κόσμοι, δυο μοναξιές που αποκαλύπτονται, συγκρούονται και τελικά συντονίζονται, βρίσκοντας τον δικό τους ρυθμό και τα βήματα για να χορέψουν μαζί.

Μια παράσταση που αγγίζει με ευαισθησία ζητήματα που μας αφορούν ή θα μας αφορούν σύντομα: τη μοναξιά που δεν φαίνεται πάντα, την ανάγκη για αυτονομία σε κάθε ηλικία, τη σχέση με την οικογένεια και τα όριά της, το δικαίωμα να αποφασίζουμε για τη ζωή μας.

Γιατί, τελικά, το πώς κάθε άτομο θέλει να χορεύει, είναι προσωπική υπόθεση, όχι συλλογική απόφαση.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Ζουζέπ Μαρία Μπενέτ ι Ζουρνέτ

Μετάφραση: Els de Paros

Σκηνοθεσία: Γλυκερία Καλαϊτζή

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Καραδελόγλου

Χορογραφία: Σοφία Παπανικάνδρου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Βικτώρια Σισκοπούλου

Φωτισμοί: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Κατασκευή σκηνικού: Γιώργος Μαυρόπουλος

Τεχνική Υποστήριξη: Γιώργος Σημαιοφορίδης

Φωτογραφίες – Teaser: Στρατής Αργυράκης

Υπεύθυνη επικοινωνίας & social media: Λία Κεσοπούλου

Παραγωγή: Θέατρο Τ

Παίζουν: Έφη Σταμούλη, Σοφία Βούλγαρη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος: Θέατρο Τ, Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη (πρόσβαση με Μετρό: Στάση Φλέμινγκ)

Πρεμιέρα: Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 στις 21:30

Παραστάσεις: Έως τις 14 Ιουνίου 2026, κάθε Παρασκευή στις 21:30, Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 20:00

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Τιμές εισιτηρίων: 16€ Κανονικό | 13€ Μειωμένο (ΑμεΑ, φοιτητών, ανέργων, άνω των 65) | Δωρεάν ατέλειες κάθε Παρασκευή (από το ταμείο του θεάτρου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/dyo-gynaikes-xoreuoun-1/

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 2310 854 333

Parking: Ιδιωτικός χώρος parking ακριβώς δίπλα από το Θέατρο Τ. Τιμές: 3€ η πρώτη ώρα | +2€ για κάθε επόμενη ώρα

