Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε οικονομική ασφυξία τους Δήμους της Ελλάδας – Έκκληση της ΚΕΔΕ για έκτακτη χρηματοδότηση

Η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ασφυξία και στους Δήμους της Ελλάδας που βλέπουν τις αυξήσεις στα καύσιμα να τινάζουν τους προϋπολογισμούς τους στον αέρα.

Οι Δήμοι έχουν αυξήσεις στο μισθολογικό κόστος αλλά και σε άλλες δαπάνες ενώ οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ήρθε κυριολεκτικά να ανατρέψει όλους τους αριθμούς των προϋπολογισμών τους.

Το εν λόγω θέμα συζητήθηκε εκτενώς χτες κατά την συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τους δημάρχους να επισημαίνουν ότι σύντομα δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν κι ότι οι Δήμοι θα χρειαστούν έκτακτη χρηματοδότηση.

Χαρακτηριστικό της όλης ασφυκτικής κατάστασης είναι η τοποθέτηση του Α΄ Αντιπρόεδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου που είπε ότι ο Δήμος του καταναλώνει οικονομία τα καύσιμα της 17ης Αυγούστου.

«Αυτό σημαίνει ότι όταν θα φτάσουμε στον Αύγουστο δεν θα έχουμε χρήματα για τα καύσιμα και θα πρέπει να τα αυξήσουμε, δηλαδή αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό και να κόψουμε ότι έχει μείνει από το τεχνικό πρόγραμμα ή από άλλες κοινωνικές δαπάνες», είπε χαρακτηριστικά.

Περαιτέρω δε, ανέφερε ότι η έκτακτη επιχορήγηση των 57 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκε στους δήμους καλύπτει μόλις των 16% των εκτιμώμενων δαπανών για τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί, ενώ τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τη ναυαγοσωστική κάλυψη που προέκυψαν μετά το έκτακτο κονδύλι ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ καλύπτουν το 63% της συνολικής δαπάνης.

Ο κ. Κωνσταντέλλος είπε ότι το ζήτημα πρέπει να τεθεί άμεσα, σε συνέχεια της σχετικής επιστολής που απέστειλε η ΚΕΔΕ πριν από 1,5 μήνα, ζητώντας και πάλι έκτακτη χρηματοδότηση, στη λογική ότι χωρίς αυτήν η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει. «Γιατί πολλοί δήμοι δεν θα καταφέρουν να βγάλουν τη χρονιά τους ή για να καταφέρουν να βγάλουν τη χρονιά θα κόψουν χέρια, πόδια, δάχτυλα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν», είπε.

Την οδυνηρή θέση στην οποία βρίσκονται οι Δήμοι περιέγραψαν και άλλοι δήμαρχοι, όπως ο Δήμαρχος Αγρινίου και Β΄ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου που μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις πολλά οικονομικά, για να καταλάβεις ότι δεν βγαίνει πλέον ο λογαριασμός, γιατί έχουμε αυξήσεις στους μισθούς, στα καύσιμα, στα υλικά, σε όλα. Οι δήμοι θα κλείσουν. Άμεσα θα πρέπει να υπάρξει έξτρα χρηματοδότηση με σωστές κατανομές, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε, ούτε μπορούμε να επιβαρύνουμε συνέχεια τους δημότες μας».

Τέλος όπως είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, θα επαναληφθεί μετ’ επιτάσεως το αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση, πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το διοικητικό συμβούλιο.