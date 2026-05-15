Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν χιλιάδες ευρώ από πολίτες παριστάνοντας τον λογιστή, τον ασφαλιστή και τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Στην εξιχνίαση τριών περιπτώσεων απάτης οδήγησε η επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, που έλαβαν χώρα στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο άντρες 23 και 56 ετών και μία γυναίκα 33 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου του τρέχοντος έτους, προσποιούμενοι είτε ασφαλιστή είτε λογιστή είτε υπάλληλο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. προέβησαν σε τρεις περιπτώσεις απατών, κατά τις οποίες αφαίρεσαν το συνολικό χρηματικό ποσό των 8.220 ευρώ, 10.000 δολάρια Η.Π.Α., 3 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά-κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.