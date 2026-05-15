Θεσσαλονίκη: “The Effect: ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους” από σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

Μετά από μια επιτυχημένη πορεία τον Φεβρουάριο, το έργο της Lucy Prebble, The Effect: ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους, η νέα παραγωγή της Bloom Theatre Group σε μετάφραση Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη και σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου, επιστρέφει για έναν δεύτερο κύκλο παραστάσεων, από τις 15 έως τις 30 Μαΐου στο θέατρο ΑΜΑΛΙΑ.

Βραβευμένο με το Critics’ Circle Καλύτερου Νέου Έργου, το The Effect είναι ένα επιστημονικό θρίλερ που θέτει καίρια ερωτήματα γύρω από την ψυχική υγεία και τα ηθικά όρια της ιατρικής και προ(σ)καλεί το κοινό να αμφισβητήσει σταθερές βεβαιότητες για την ανθρώπινη ύπαρξη και τον έρωτα.

«Πότε είναι κάτι πραγματικότητα;»

Η ιστορία ξεδιπλώνεται στο πλαίσιο μιας κλινικής δοκιμής ενός νέου αντικαταθλιπτικού φαρμάκου, στην οποία συμμετέχουν δύο νεαροί εθελοντές, η Κόνι και ο Τρίσταν. Όσο η δοσολογία αυξάνεται, ο έρωτάς τους φουντώνει, γεννώντας αμφιβολίες τόσο στους ίδιους όσο και στους ψυχιάτρους που τους παρακολουθούν: ο έρωτάς τους είναι αληθινός ή παρενέργεια της φαρμακευτικής ουσίας που τους χορηγείται;

«Πιστεύεις ότι επειδή βιώνουν όλ’ αυτά που κανονικά κάποιος συνδέει με τον έρωτα, εκείνοι απλώς… νομίζουν πως είναι ερωτευμένοι;»

Παράλληλα με τη σύνδεση των δύο εθελοντών, εκτυλίσσεται και η σύγκρουση ανάμεσα στους ψυχιάτρους που ελέγχουν το πείραμα. Η Λόρνα αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τη φαρμακευτική παρέμβαση και προβληματίζεται για τα ηθικά όρια της επιστήμης. Για τον Τόμπι, αντίθετα, «αγάπη είναι η φαρμακευτική αγωγή» και ο ανθρώπινος νους ένα σύστημα που μπορεί – και πρέπει – να ρυθμιστεί. Όταν το πείραμα ξεφεύγει από τον έλεγχό τους, η επαγγελματική τους αντιπαράθεση μετατρέπεται σε σύγκρουση εξουσίας και, τελικά, κοσμοθεωρίας: πού τελειώνει η επιστήμη και πού ξεκινά η ανθρώπινη εμπειρία;

Ευφυής και κοφτερός λόγος που αποτυπώνει με απλότητα και αμεσότητα σύνθετες επιστημονικές και φιλοσοφικές έννοιες, καταιγιστικός ρυθμός και ενέργεια «ντοπαμίνης», συνθέτουν μια έντονη θεατρική εμπειρία που φέρνει το κοινό αντιμέτωπο με τη ρευστότητα του νου και την ευαλωτότητα της ύπαρξης.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8VvqgAJ_9ko

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Lucy Prebble (*σεναριογράφος του Succession (HBO) που βραβεύθηκε με τρία Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς)

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Παράσχος

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρίνα Κωνσταντινίδου

Κίνηση: Τάσος Παπαδόπουλος

Μουσική: Γιώργος Χρυσικός

Φωτισμοί: Δήμητρα Αλουτζανίδου

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Παυλίδης

Projection: Δήμητρα Τζαλαβρέτα

Κατασκευή Κοστουμιών: Ελένη Χασιώτη

Φωτογραφίες: Δήμητρα Βελιγραδιώτου, Μαρία Κοντοβουνησίου, Λευτέρης Τσινάρης

Trailer: Ειρήνη Λαμπρίδου

Επικοινωνία: Λία Κεσοπούλου

Παραγωγή: Bloom Theatre Group

Επί Σκηνής: Άννα – Μαρία Γάτου, Ιωάννης Καμπούρης, Δήμητρα Κούρτη, Μίλτος Τσιάντος

Η παράσταση The Effect πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος: Θέατρο ΑΜΑΛΙΑ, Αμαλίας 71, 546 40, Θεσσαλονίκη

Πρεμιέρα: Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, στις 21:15

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Έως τις 30 Μαΐου 2026, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:15

Τιμές εισιτηρίων: 16 ευρώ κανονικό | 13 ευρώ μειωμένο | 10 ευρώ ατέλειες | 12 ευρώ early bird έως τις 15/4/26

Αγορά εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/the-effect-tis-lucy-prebble-sto-theatro-amalia/ & από το ταμείο του θεάτρου.

Πρόσβαση με Μετρό: Στάση Ευκλείδης