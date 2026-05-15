Θεσσαλονίκη: Ζαχαροπλαστείο στο κέντρο θα μοιράσει σήμερα για δύο ώρες δωρεάν προφιτερόλ
Δωρεάν προφιτερόλ θα προσφέρει ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Ο λόγος για το Matchi Matchi Profiterole το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, στην οδό Εγνατίας 108.
Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 19:00 έως τις 21:00, όσοι επισκεφθούν το κατάστημα θα μπορούν να απολαύσουν ένα ανεπανάληπτο προφιτερόλ σε διάφορες εκδοχές.
